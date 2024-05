Fotbalisté Všechovic nezvládli domácí utkání se Slavičínem. Prohráli jej 2:3 a musí nadále bojovat o udržení se v divizi E. Paradoxem je také jejich skóre.

Fotbalisté Slavičína (v červeném) nakonec v rámci 26. kola divize E zvítězili na půdě Všechovic 3:2. | Foto: pro Deník/Pavel Hrdlička

„Ze začátku to bylo celkem vyrovnané. Udělali jsme ale v obranné fázi dvě individuální chyby, které soupeř potrestal. Po poločase jsme to prostřídali a snažili se hru oživit. Přešli jsme na tři obránce a tři útočníky. Druhý poločas jsme byli herně mírně lepší, ale na šance to bylo vyrovnané,“ hodnotil trenér Všechovic Zbyněk Vinklar utkání se Slavičínem.

Po změně stran se Všechovicím podařilo čtvrt hodiny před koncem snížit, ale Slavičín po chvilce opět odskočil na rozdíl dvou branek. Další snížení tři minuty před závěrečným hvizdem opět zásluhou Skácela už přišlo pozdě, byť měl ještě šanci Vozák.

„Mohli jsme ještě vyrovnat, ale soupeř byl psychicky nahoře. Mrzí nás prohospodařený první poločas, kdy si zápas chybami sami zkomplikujeme. Teď jsme zklamaní, protože jsme utkání chtěli zvládnout,“ litoval Vinklar.

Jeho tým je tak v tabulce dvanáctý a má stejně bodů (27) jako čtrnáctý Kostelec na Hané. V příštím kole hraje na půdě desátých Skaštic, které mají jen o bod více. „Je to důležitý zápas. Víme, jak tabulka vypadá, je to tam našlapané a jsme namočení v boji o záchranu. Musíme bojovat. Abychom byli v klidu, potřebujeme ještě alespoň šest bodů,“ myslí si kouč.

Paradoxem je, že v divizi E mají všechny týmy kromě top pětky záporné skóre. Přičemž Všechovice jej mají rovnocené. Nasázely 60 branek, což je čtvrtý nejvyšší počin, ale stejný počet inkasovaly, což řadí jejich obranu jako třetí nejhorší.

„Je vidět, že sílu do útoku máme, tam je pěkné číslo. Ale s těmi inkasovanými být spokojeni nemůžeme, to je extrémně vysoký počet. Proto jsme v tabulce tam, kde jsme,“ uzavřel Vinklar.

Tatran Všechovice - FC TVD Slavičín 2:3 (0:2)

Branky: 73. a 87. Skácel - 21. Fiala, 43. Hradil, 82. Školník.

Rozhodčí: Brázdil - Habermann, Doležal. ŽK: Jakubowicz. Diváci: 200.

Všechovice: Spurný - Vahalík (46. Staněk), Richter, Cubo, Kuchař, Bezděk, Adamčík (61. Orava), Hoffmann (72. Kopecký), Vozák, Skácel, Kurfürst (53. Lasovský). Trenér: Zbyněk Vinklar.