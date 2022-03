Zdravotní komplikace však dle všeho nepustí nejlepšího střelce Kozlovic do jarní části sezony.

„Mysleli jsme, že to nebude tak vážné. Dozvěděli jsme se to v lednu. Realizovali jsme vyšetření s doktory a zjistilo se, že jeho problémy přeci jen jsou vážnějšího rázu,“ nastínil kouč Vlastimil Chytrý.

Ten tak dokázal do svého kádru přivést mladého útočníka Sigmy Olomouc Lukáše Galuse, který na podzim působil v třetiligovém Ústí nad Orlicí. Zde ale neměl takové herní vytížení, jaké by si představoval on sám i olomoucká Sigma.

„Je typologicky stejný jako Peťa Nekuda, ale je mu samozřejmě devatenáct let. Je to mladý kluk, který měl v Sigmě velké předpoklady, ať už v sedmnáctce, nebo devatenáctce. Patřil mezi nejlepší střelce celostátní ligy. Je ve fázi přechodu do mužského fotbalu. Domluvili jsme se s Augustýnem Chromým, že si jej vezmu sem do Kozlovic, aby získal co největší herní vytížení,“ liboval si Chytrý.

Jenže jako by to svými slovy zakřikl. Nový útočník Kozlovic si na tréninku minulý týden zlomil kůstku v kotníku a mimo hru bude asi dva měsíce. „Takže pokračujeme v hledání nového útočníka,“ pokrčil Vlastimil Chytrý rameny s tím, že někdo už se rýsuje a definitivně by mohlo být jasno příští týden.

Kozli jinak za sebou mají nejnáročnější část zimní přípravy, trénovali u vyhlášeného kondičního kouče Tomáše Tomigy, do terénu chodili přímo v Kozlovicích, nechyběla posilovna a tréninky na umělce v Přerově. „Teď se soustředíme na hru,“ hlásí lodivod vicemistra podzimu.

