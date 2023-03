Trenér František Rolinc řeší jednu jedinou kaňku na vydařené přípravě. A také příjemné starosti, jak poskládat základní jedenáctku na neděli. „V generálce proti Želatovicím (výhra 8:0) jsem to postavil tak, jak by mohla vypadat proti Šumperku. Ale ještě víc se mi zamotala hlava,“ přiznává úvodem kouč Kozlů.

O co jde? Miroslav Kozák odpočíval a na pozici defenzivního záložníka se postavila zimní posila Radim Olšanský. A levý bek střed zálohy de facto ovládl.

„Byl výborný, říkal, že to kdysi hrával. Osvědčila se celá základní sestava, takže na neděli jsou tam otazníky,“ přiznává Rolinc.

To jsou pochopitelně příjemné starosti. Kozlovice se přes zimu daly do kupy fyzicky i zdravotně, marodka je prázdná a kromě odchodu Kamila Chudoby do Kvasic a příchodu druholigové posily Olšanského z Vyškova zůstal podzimní mistr pohromadě.

„To je asi největší plus,“ má jasno kouč. „Ani jsem do toho nechtěl zasahovat. Jakékoliv okysličení by bylo zbytečné. Přístup a atmosféra mezi hráči zůstala stejná z podzimu, teď to musíme potvrdit v mistrovských zápasech,“ dodal.

Nekuda je stoprocentně fit

Připraven okamžitě naskočit je i kanonýr Petr Nekuda, jehož kariéru komplikovalo nepříjemné onemocnění. „Myslím si, že zvládne celých devadesát minut, má natrénováno a měl vzorný přístup. Ten jsem ale viděl u všech,“ chválil František Rolinc.

Konkurenční prostředí na trénincích navýšili i dorostenci, mladíci jako Martin Niesner (2004) nebo Michal Němec (2005) by v mužské divizi mohli sbírat první minutky.

Poslední dva týdny Kozlovice trénovaly na přírodní trávě v Lazníkách. „Děkujeme tamní paní starostce, že nám to bylo umožněno,“ vzkázal Rolinc.

Ten je spokojen také s úvodním drilem, který jeho tým absolvoval u známého kondičního kouče Tomáše Tomigy.

„Klukům se tam moc nechtělo, tak jsem si říkal, že to asi bude něco hodně nepříjemného,“ zasmál se kouč. „Nakonec za to ale byli rádi. Je to odborník, co se týče fyzické přípravy a nakonec ze tří tréninků byly čtyři. A myslím, že to klukům hodně pomohlo,“ pochvaluje si lodivod Kozlovic.

Malá herní praxe

Že by tedy vše bylo jen zalité sluncem a lídr divize E měl za sebou dokonalou zimu? Skoro. Problémem by mohl být nízký počet odehraných přípravných utkání. Konkrétně dvě.

„Je to jediné mínus. Nedali jsme dohromady tým pro utkání se Šternberkem kvůli nemocem. Pak na tom stejně byla Moravská Třebová. Takže jsme dva přáteláky museli rušit,“ vysvětluje František Rolinc.

„Mrzí mě to hlavně kvůli hráčům, kteří dostávali už na podzim méně prostoru jako Honza Vogl nebo Patrik Zimmermann. Ti měli v těchto zápasech dostat prostor,“ prozradil.

Nemůže ale být nerozehranost před ostrým startem jara problém? „O tom nemůže být řeč, že by nám přípravné zápasy chyběly, v žádném případě se na tohle nechci vymlouvat. Máme zkušené borce i ti mladší už mají dostatek zkušeností,“ má jasno Rolinc a připomněl, že tým de facto neprošel přes zimu žádnými změnami.

Zdali Kozlovice navážou na výborné jarní výkony, to se dozvíme už v neděli od 15 hodin ve sportovním areálu nedaleko Přerova. Šumperk by na úvod rád překvapil.

„Když jsme na hřišti soupeře vyhráli 1:0 a to ještě jejich vlastňákem, po zápase jsem řekl, že Šumperk bude hrát vysoko, líbil se mi. Mýlil jsem se. Ale teď posílili, sledujeme je,“ zmínil kouč.

Ambice pro jaro pochopitelně mají Kozlovice ty nejvyšší. „Uděláme všechno pro to, abychom na první příčce zůstali až do konce soutěže. Nůž na krku ale nemáme,“ upozorňuje František Rolinc.

„Řekli jsme si, že kluci hrají sami za sebe, za Kozlovice a když se náhodou něco nepodaří, nikdo nám hlavu neutrhne. Chceme zopakovat to, co jsme dokázali na podzim. Aby lidi nechodili jen na dobrou udírnu a gril, ale aby opět chválili i náš fotbal a spojili gurmánský zážitek s tím sportovním,“ uzavřel trenér s úsměvem.