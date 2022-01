Kozlovice hlásí druholigové posily. Král ukončil kariéru

Středa byla dnem, kdy se do společné zimní přípravy zapojili také divizní fotbalisté Kozlovic. Druhý tým podzimu po první půlce sezony avizoval, že chce hlavně doplnit stávající kádr. Zranění totiž působila ambiciózním Kozlům problémy. Vedení s trenérem Vlastimilem Chytrým našlo výrazné posílení ve druhé lize. „Cílem klubu je letošní ročník dovést do vítězného konce. Uděláme v přípravě všechno pro to, abychom se na jaro co nejlépe nachystali a porvali se o první místo tabulky,“ hlásí hlavní kouč Chytrý.

Vlastimil Chytrý | Foto: Deník/Jan Pořízek

Dva body na první Přerov ztrácejí Kozlovice před jarní částí sezony. Minimální ztráta vzhledem k tomu, že tým se potýkal s častými zraněními důležitých hráčů, jako jsou Michal Šrom, Zdeněk Matějka či Tibor Heger. Ti všichni jsou stále mimo hru. „Potřebovali jsme hlavně nahradit hráče, kteří nám vypadli z důvodů zranění. Pracovali jsme na tom s vedením a zapojit by se mělo pět nových hráčů, kteří by měli naši kvalitu zvednout,“ nastínil Vlastimil Chytrý. Pokračovat v týmu nebude bývalý kapitán Martin Král. Stoper či defenzivní záložník se rozhodl ukončit kariéru. Jinak ale jádro kozlovického kádru zůstává. „Naší nejdůležitější činností během zimy bylo udržet klíčové hráče. Tomáše Strašáka, Petra Nekudu, Alexe Řeháka. Ti všichni měli nabídky z jiných týmů. Jsem rád, že se nám podařilo všechny hráče udržet,“ řekl trenér. A co ony slíbené posily? „Zvolili jsme cestu zkušenějších hráčů. Rozjednali jsme hráče z druholigových týmů, kteří mají platné smlouvy ještě v klubech. Přestupní termín začíná 27. ledna. Počítáme s tím, že kluci by se k nám měli od příští středy připojovat,“ prozradil Chytrý s tím, že konkrétní jména zatím prozrazovat nechce. Návraty z Otrokovic se nekonají Nabízely se však třetiligové posily. Nebo spíše navrátilci. Po konci bývalého trenéra Kozlů Romana Matějky v Otrokovicích měl klub zájem o návrat špílmachra Martina Schlehra, křídelníka Štěpána Přikryla i brankáře Romana Konečného. „Bavili jsme se během Vánoc. Štěpán Přikryl chce ještě zkusit vyšší soutěž, pokud by mu to nevyšlo, ze strany Kozlovic trvá zájem. Martin Schlehr byl osloven, ale do Kozlovic se nevrátí. Konečný by měl pokračovat v Otrokovicích,“ rychle vyjmenoval kouč. Zájem měl a má pochopitelně i Roman Matějka, který si borce do třetiligových Otrokovic přivedl a nově bude působit v Hranicích. Jisté zatím je, že křídelník Přikryl naskakuje do přípravy v Rosicích. První přípravné utkání sehrají Kozli v sobotu 29. ledna ve Zlíně, kde už by se měla představit i většina posil. Kvalitní stoper i bývalý druholigový záložník. Hranice posilují Vedle Petržely či Kadlece. Koryčan na Slovácku trénuje i s áčkem

