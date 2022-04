Odepisovaný Bzenec šokoval Kozly. Neskládáme zbraně, velí Chytrý

Měla to být jednoznačná záležitost, gólové hody, po kterých se fotbalisté Kozlovic patřičně naladí na sobotní derby v Hranicích a potenciální boj o postup do MSFL. Místo toho přišel šok. Domácí favorit pustil podceňovaný Bzenec do vedení 0:2 a ve druhém poločase už jen snížil. Ani podruhé tak na jaře nedokázal zvítězit.

Vlastimil Chytrý, trenér FK Kozlovice | Foto: Deník/Jan Pořízek

Kanonýr Deníku V divizi ho nechtěli. Kanonýr Sehnálek tak pálí za Horní Nětčice Krásné góly dával i v krajském přeboru, kde na postu levého obránce nebo záložníka působil v… Přečíst článek > „Soupeř přijel s jasnou taktikou. Postavil se na vápno a čekal, co se stane. A ono se nic nestalo,“ trpce se pousmál trenér Kozlů Vlastimil Chytrý. Festival zahozených šancí začal už ve druhé minutě, když Kaďorek vyzval centrem z pravé strany ke skórování Strašáka, ten však v jasné pozici hlavou přestřelil. A pak se to vezlo. Neúspěšné dobývání bzenecké brány a první studená sprcha. Ve 37. minutě si Kaďorek chtěl vymodlit na hranici pokutového území penaltu, místo toho přišel o míč, přišel dlouhý nákop směrem dopředu, po kterém Radim Čech otevřel skóre. „Pak jsme chtěli hru zjednodušit, šel tam uzdravený druhý útočník Galus, snažili jsme se o centry ze stran, rychlé nákopy, abychom co nejrychleji vyrovnali,“ popisoval Chytrý. Místo toho Kozlovice ochromila ledová sprcha číslo dva po změně stran. „Po hloupém faulu Falla měli hosté standardku, kterou jsme si nepohlídali,“ kroutil hlavou Vlastimil Chytrý. Trefil se Dominik Pelikán a jestli domácí byli z možné nečekané ztráty nervózní už za stavu 0:1, stres se násobil. Výsledkem už bylo jen snížení stoperem Kozákem v 78. minutě. „Soupeře jsme jednoznačně podcenili. Byli jsme si vědomi prohry Bzence 0:5 v Hranicích a mysleli jsme si, že se porazí sám,“ přiznal kozlovický kouč. „Chybělo mi větší nasazení a zodpovědnost při bránění. A samozřejmě jsme měli trestuhodnou koncovku,“ dodal Vlastimil Chytrý. Kozlovice sice vyhrály 14:3 na střely a 9:0 na rohové kopy, hraje se ale na góly. „Rozhodila nás úvodní remíza s Valmezem. Asi nám taky chyběl odložený zápas v Holešově, kde jsme si mohli mentálně odpočinout. Teď jsme hráli další domácí zápas a bylo vidět, že kluci jsou nervózní,“ všiml si trenér. A nyní zápas pravdy Kozlovice tak v sobotu od 16 hodin čeká v Hranicích zápas pravdy. Momentálně největší adept na postup do třetí ligy na jaře ještě neztratil ani bod a pyšní se skóre 8:0. FOTO: Přerovské derby o čelo rozhodl jediný roh. Měl se ještě kopat? „Teď už se to jeví pro Hranice jako jednoduchá záležitost, ale nemyslím si, že to tak bude. My ani Přerov neskládáme zbraně,“ připomněl Chytrý i fakt, že přerovské celky mají zápas k dobru. „Pokud zvítězíme, dotáhneme se na rozdíl jednoho bodu. Celý týden se budeme na Hranice připravovat. Může to pro nás být zlomový zápas,“ uvědomuje si kouč. Okresní derby bude mít zvláštní příchuť i z toho důvodu, že Sportovní klub v zimě převzal Roman Matějka, bývalý dlouholetý trenér Kozlovic. S ním do Hranic přišel i středopolař Martin Schlehr. „Na Hranice jsme se všichni těšili. S Romanem se známe, znají se i hráči. Akorát jsme mysleli, že do toho půjdeme s troškou více bodů. Teď jsme přepnuli do jiného režimu – chceme vyhrát za každou cenu,“ upozornil Vlastimil Chytrý. FK Kozlovice – TJ Slovan Bzenec 1:2 (0:1) Branky: 78. Kozák – 27. Čech, 53. Pelikán. Rozhodčí: Matějek – Jurajda, Trigas. ŽK: Fall, Strašák, Smékal – Mlýnek, Zeman, Čech. Diváci: 295. Kozlovice: Šustr – Kadlec, Kozák, Řehák, Kyselák – Fall (55. Střelec), Strašák, Skopal (40. Galus) – Kaďorek, Guzik, Galetka (55. Chudoba, 61. Smékal). Trenér: Chytrý. Skvělá premiéra pro Mamuty. Na úvod skolili předloňské semifinalisty

