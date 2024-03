/FOTO + VIDEO/ Tohle derby mělo favorita. A velkého. Kozlovice na domácí půdě svou roli potvrdily, porazily přerovskou Viktorku jasně 5:1 i před zraky bývalého reprezentačního trenéra Pavla Vrby a přiblížily se vedoucímu Strání na rozdíl jediného bodu. Domácí dohrávka s lídrem se navíc blíží.

Fotbalové derby Kozlovice - Přerov. Dominik Skopal otevřel skóre | Video: Deník/Ivan Němeček

Předposlední Viktorka naopak body do boje o záchranu nepřidala, první čtvrthodinku však držela se zkušenějším soupeřem krok a vypadalo to, že nedělní odpoledne nabídne napěchovanému sportovnímu areálu u Přerova vyrovnanou partii.

„Přerov byl patnáct minut vyrovnaným soupeřem. Naše góly to poté převážily na naši stranu a prokázali jsme kvalitu,“ byl spokojen kozlovický trenér David Kobylík.

„Vstoupili jsme do toho dobře, ale od prvního inkasovaného gólu si soupeř začal věřit a počkal si na naše chyby,“ hodnotil kouč Viktorky David Chuda.

Dění na hřišti dirigoval hlavně ofenzivní tahoun kozlů Dominik Skopal, který přesnou střelou zpoza vápna otevřel skóre a o chvíli později skvěle našel Miroslava Kozáka, který uklízel do prázdné brány.

Po změně stran přidal dva góly jarní střelec Kozlovic Jakub Vyhlídal, u jednoho z nich opět asistoval Skopal. Ten pak v nastavené čase po spolupráci s Patrikem Michlem udělal za bitvou o Přerov fantastickou tečku. „Na lajně jsme vymíchali pár hráčů, pak mi to lobem poslal za obranu a já se ani nedíval, levačkou jsem to z voleje poslal hezky na zadní tyč,“ usmíval se hráč zápasu.

Viktorka korigovala skóre z penalty po faulu na nejlepšího přerovského hráče na hřišti Caletku, kterou se štěstím proměnil střídající Jiří Kratochvíl.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Kobylík: Dejte kredit mým hráčům

„Budu se opakovat. Pozornost by měla být upřena na hráče, protože jejich výkon byl velmi dobrý. Dejte jim kredit. Pan trenér Chuda určitě zhodnotí zápas dobře, ale prostor by měli dostat mí hráči, protože klobouk dolů, co předvádí,“ rýpl si David Kobylík.

„Kozlovice měly dobrou, účinnou taktiku. My jsme si toho moc vepředu nevytvořili, nevím proč. Kozlovice byly skvělé, zaslouženě zvítězily, i když ta porážka nemusela být až tak vysoká,“ myslí si David Chuda. „Některým gólům se dalo předejít, z naší strany to byla naivita,“ dodal.

Zatímco Kozlovice mohou útočit na první příčku tabulky už v dalším kole v Nových Sadech a především v domácí dohrávce s vedoucím Stráním ve středu 17. dubna (17.00), Viktorka řeší záchranářské starosti. Baťov už má o bod více a na třináctý Rýmařov zůstala ztráta tříbodová. Poslední Nový Jičín se přiblížil na rozdíl tří bodů.

„Musíme to hodit rychle za hlavu. Hrajeme neděle – pátek, je to skoro anglický týden, musíme se rychle připravit na Nový Jičín, což pro nás bude důležitější zápas,“ dobře ví David Chuda.

FK Kozlovice – 1. FC Viktorie Přerov 5:1 (2:0)

Branky: 19. a 92. Skopal, 63. a 66. Vyhlídal, 38. Kozák – 84. z pen. J. Kratochvíl.

Rozhodčí: Habermann – Vejtasa, Silný. ŽK: Olšanský, Smékal, Skopal, Kobylík – Repček, Verbich, Nezval, Caletka. Diváci: 552.

Kozlovice: Obzina – Smékal (88. Illík), Kostka, Řehák, Vítek (67. Vogl), Skopal, Michl, Vyhlídal (90. Zdražil), Smolka (67. Kyselák), Olšanský, Kozák. Trenér: Kobylík.

Přerov: P. Kratochvíl – Javora, Řezník, Masný (72. J. Kratochvíl), Repček (75. F. Kuča), Caletka, Janyška (46. Nezval), Čtvrtníček, Verbich (64. A. Kocian), Braun (46. Horák), D. Kuča. Trenér: Chuda.