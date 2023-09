Jeho svěřenci se dostali do vedení po necelé půl hodině hry, když se po rohovém kopu svým důrazem prosadil Vašička, který tak perfektně zastoupil Adama Vítka, jehož den před zápasem skolila viróza. Celkově měl hostující kouč k dispozici pouze dva střídající hráče.

„Museli jsme na poslední chvíli improvizovat, máme docela marodku, ale čím více je problémů, tím více se tým semkne a odmaká to. Jeden makal za druhého a někteří končili v křečích,“ byl spokojený Lošťák.

Do poločasu ale domácí Tatran dokázal srovnat zásluhou Hoffmanna. Po změně stran si však Šternberk vytvořil klíčový náskok. Nejprve zakončil kombinaci se Zifčákem Patrik Hustý lobem o břevno a následně stejní dva hráči nachystali branku do prázdné Františku Zvědělíkovi. „Už také potřeboval vstřelit branku,“ byl za něj rád kouč.

To jeho protějškovi příliš do smíchu nebylo. „Soupeř hrál svoji hru - zodpovědně, poctivě vzadu a dlouhé míče na Zifčáka. My jsme se dostávali do šancí, ale bohužel jsme je neproměňovali. Hoffmann měl čtyři, Nehyba byl sám před bránou… Potom jsme do druhého poločasu nastoupili s nějakým záměrem, ale dostali jsme dva góly,“ kroutil hlavou trenér Všechovic Lubomír Kubica.

„Kluci byli nezodpovědní a mysleli si, že se nic nemůže stát. Podceňujeme neustále situace v defenzivě, ztrácíme koncentraci a dokážeme hrát jen poločas, což je strašně málo. S takovou budeme hrát o záchranu, protože bez srdíčka a bojovnosti se hrát nedá a už vůbec se takhle nedá hrát mužský fotbal, jsme jak v dorostu a jsme za to trestáni. Musíme si to vyříkat,“ dodal.

Všechovice přesto dokázaly ještě duel zdramatizovat v 72. minutě, jenže ve zbylých osmnácti minutách již nesrovnaly.

„Honit výsledek v posledních dvaceti minutách je těžké. Hráli jsme do plných, pak jsme to otevřeli a šance měl i Šternberk. Výsledek mohl být atraktivnější, měli jsme na víc, ale to nesnižuje kvalitu soupeře, kterým se jejich hra vyplácí,“ hodnotil Kubica.

„Oba týmy měly spoustu šancí a rozhodla produktivita. Závěr jsme ustáli a uskákali. Pro diváky to bylo pohledné nadstandardní divizní utkání na těžkém terénu. Mohlo skončit klidně 5:5. Mělo všechno, náboj, tvrdost, šance,“ řekl Lošťák.

Šternberk navíc porazil svého soupeře ve třetím vzájemném divizním utkání v řadě a získal první body venku v této sezoně.

„Byla otázka času, kdy si mladí kluci zvyknou na tempo a vyšší soutěž. Věřím, že se to bude jenom lepšit,“ popisoval Lošťák.

„Asi je to náš neoblíbený soupeř. Hrají brejkový mančaft a jsou v tom silní,“ uznal Kubica.

Tatran Všechovice - FK Šternberk 2:3 (1:1)

Branky: 38. Hoffmann, 72. D. Rolinc - 28. Vašička, 57. Hustý, 64. Zvědělík.

Rozhodčí: Potiorek - Lukašík, Ganaj. ŽK: Cubo, Hoffmann, Orava - Drmola, Hustý. Diváci: 230.

Všechovice: Machalický - Richter (46. Rolinc), Kuchař (46. Orava), Staněk, Cubo, L. Lasovský, Bezděk, Hoffmann, Pumprla (46. M. Lasovský), Vahalík (59. Kurfürst), Nehyba. Trenér: Lubomír Kubica.

Šternberk: Kopřiva - Knebl, M. Kuba, Drmola, Zifčák (90+1. Dittrich), Vašička, Zvědělík, Dvořák (56. Blechta), Hustý, D. Kuba, Smrček. Trenér: Ivo Lošťák.