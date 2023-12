Co chybělo? Více štěstí, někdy zodpovědnější defenziva. „Šlo o uspokojení hráčů, byli jsme za to potrestáni a přišli jsme o body, které jsme měli mít jisté. Tým má pořád obrovskou sílu a co se týče hry a její atraktivity, patříme do top trojky soutěže,“ je přesvědčen Kubica.

Právě on Tatranu naordinoval pro divizi nestandardní rozestavení 3-5-2, které postupně začalo fungovat. Hra Všechovic si často vysloužila slova chvály od diváků či trenérů soupeře.

„S odstupem času jsem si to vyhodnotil. To, co jsem chtěl aplikovat se podařilo. Dali jsme týmu tvář, hráli jsme dobrý ofenzivní fotbal, lidé z okolí se chodili dívat. Bylo to propracované,“ věří 44letý rodák z Hranic.

Vedení 2:0 Všechovicím nestačilo. Hrajeme si na fotbalisty, říká Kubica

Vrací se Zbyněk Vinklar

Zbyněk VinklarZdroj: Pavel HrdličkaKubica tak dal Všechovicím rukopis, příběh o cestě týmu do horních pater divize už ale nedopíše. Na závěrečné týmu oznámil, že končí. Na jeho práci má navázat Zbyněk Vinklar. Ten se k týmu vrací po štaci ve Valašském Meziříčí, kde plnil roli asistenta trenéra.

„Je požadavek od vedení, aby pokračoval v té cestě a někam to třeba posunul. Tým je určitě oproti tomu, když jsem přicházel, zcela zdravý,“ říká Kubica.

A proč u týmu, který mu přirostl k srdci, končí? Že by nabídka z vyšší soutěže? „Nějaký telefonát byl. Ale s trénováním jsem teď skončil. Bavilo mě to, ale mám své priority. Uvidíme, co bude v budoucnu,“ prozradil Kubica.

V plánu má věnovat se svému zaměstnání hráčského agenta ve vrcholovém fotbale. Kubica se stará většinou o hráče z ciziny, aktuálně ale řeší i kontrakty v rámci české nejvyšší soutěže.

„Teď je práce dost a chci se jí věnovat maximálně. Předávám to s čistým štítem. Trenéřina mě bavila, ale brala i nějakou energii,“ přiznal bývalý ligový fotbalista a reprezentant do 21 let.

S Lubomírem Kubicou mladším končí ve Všechovicích i jeho asistent. Tím není nikdo jiný než jeho otec, Lubomír Kubica starší, dlouholetý trenér hranické mládeže.

„Udělal pro hranický fotbal spoustu věcí. Těžce jsem ho přemlouval do Všechovic, je to velký Hraničák. Pomáhal mi a má obrovský přehled. Toho to trošku mrzelo, že končím,“ pousmál se teď už bývalý hlavní kouč Tatranu.

„K fotbalu mě přivedl a vychoval až k tomu vrcholovému a k reprezentaci. Chtěl bych mu poděkovat, že jsme si spolu mohli takto zatrénovat, byla to pro mě čest,“ vzkázal tátovi.

Rozklad osy týmu?

Dle informací Deníku by nemělo jít o jediné všechovické ztráty během zimy. Odejít by mohli také brankář Marek Machalický do Rapotína a stoper Tomáš Richter s útočníkem Tomášem Oravou do Rakouska. To by byla osa základní sestavy! A také velké opory týmu.

„Zatím neodešli, ale co vím, uvažují o tom. Případné náhrady má klub rozjednané, ale to není otázka na mě,“ zmínil závěrem Lubomír Kubica.

VIDEO: Neskutečný gól stopera Richtera

Zdroj: se svolením TVcom.cz

Snový podzim, zní z Opatovic. Teď plánují teambuilding a dvě posily