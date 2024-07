Derby hranického mikroregionu se v pátek uskutečnilo v rámci druhého předkola MOL Cupu mezi celky Hranic a Všechovic. Domácí, kteří za sebou mají čerstvý pád z MSFL do divize E v něm narazili na svého nového budoucího soupeře a nakonec mohli oslavit postup do prvního kola. Jejich cesta k vítězství ale nebyla vůbec jednoduchá, jelikož ve druhém poločase museli dotahovat jednobrankovou ztrátu a o vítěznou branku na 2:1 se až v první minutě nastavení postaral Jan Cagaš.

Jen šest minut po bezbrankovém prvním poločase poslal lehkého všechovického outsidera do vedení svou trefou Tomáš Orava a najednou to byli hraničtí fotbalisté, kteří museli dotahovat. To se jim ale podařilo, navíc i poměrně rychle. Už v 58. minutě totiž na 1:1 poté, co kousek od půlky přeloboval gólmana, srovnal třetiligový matador Adam Jasenský.

Poté dostali hosté výhodu pokutového kopu, který však hranický gólman Tomečka chytil a v první minutě nastavení rozmetal na padrť všechny všechovické postupové naděje teprve dvacetiletý Jan Cagaš.

„Do zápasu jsme šli z těžké přípravy a prvních deset minut bylo takových rozháraných. Pak jsme bohužel nedotáhli pár nebezpečných akcí, soupeř byl na nás nachystaný a první poločas byl celkově nezáživný. Po přestávce se to zlepšilo, ale dostali jsme takový trochu náhodný gól z ojedinělé šance. Do zápasu jsme se ale krásně vrátili, soupeře jsme zmáčkli, díky Tomka jsme přežili penaltu a nakonec ze standardky rozhodli o svém vítězství," říká hranický kouč Radek Malina.

Hranice se tak budou moci těšit na dalšího soupeře v rámci prvního pohárového kola, Všechovičtí mohou oproti tomu vzít zavděk alespoň faktem, že jim už nic nebude překážet v soustředění se na divizní soutěž, která pro ně odstartuje už v neděli 4.srpna na půdě Šumperku.

Hraničtí soutěž nakopnou už o dva dny dříve. Na domácím hřišti se pod umělým osvětlením postaví Baťovu. Na sebe pak oba soupeři narazí až v posledním podzimním kole, které se odehraje v neděli 10. listopadu ve Všechovicích.

SK Hranice - TJ Tatran Všechovice 2:1 (0:0)

Branky: 58. Jasenský, 90+1. Cagaš - 51. Orava.

Rozhodčí: Dorušák - Vejtasa, Doležal. ŽK: Tomečka, Cagaš - Adamčík, D. Kuchař, Orava, Bezděk, Kurfürst. Diváci: 357.

Hranice: Tomečka - Kundrát, Vymětalík, M. Kuchař (53. Vavřík), Kiška, Jasenský, Červenka, Cagaš, Koláček, Zdražil (53. Olawunmi), Riedl. Trenér: Radek Malina.

Všechovice: Koleček - Javora, Cubo (74. Kurfürst), Adamčík, D. Kuchař, Skalský (46. Staněk), Skácel, Rolinc (74. Hradil), Koňařík (69. Kopecký), Orava (65. Kamidra), Bezděk. Trenér: Lubomír Kubica.