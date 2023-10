Co se týče fotbalové stránky, tak ta byla nadmíru zajímavá. V prvním poločase poslali domácí Tatran do dvoubrankového vedení Tomáš Orava s Adamem Vahalíkem, kteří se přesně v tomto pořadí trefili v deváté a 43. minutě. To ale nebylo vše. Už po třech minutách druhé půle totiž snížil Jan Šebora a mezi 56. a 60. minutou otočili stav na 2:4 Martin Krátký, Zdeněk Fládr a Josef Pančochář. Ani to ale nebyl konec. Už v 69. minutě snížil na rozdíl jediné branky mladý Tomáš Cubo a ve druhé minutě nastavení srovnal na konečných 4:4 David Bezděk.

Přestřelka však nekončila podáním rukou na hřišti, ale pokračovala dál i mezi trenéry. Zvláště domácímu kouči Lubomíru Kubicovi se nelíbily některé ostřejší zákroky Olomoučanů a přišel i se závažnějším nařknutím.

„Nechci se vyjadřovat k rozhodčím, ale pokud nebudou trestány takto brutální fauly, tak se nikdy nikam neposuneme. Je pak trochu smutné, že pan Sobek nabádá svého syna k takovým šíleným zákrokům. To, co předvedl, bylo minimálně na pětizápasovou stopku. Navíc to proti nám zdaleka nebylo poprvé,“ okomentoval poměrně ostrý skluz syna novosadského kouče na osmnáctiletého Tomáše Cuba, za který pak uviděl žlutou kartu.

Sobek: Spouštěčem byl loket do krku

Tato slova se však novosadského lodivoda poměrně dotkla a kontroval na ně taktéž poměrně ráznou reakcí. „Rozhodně jsem mému synovi neřekl, aby někoho zranil. V tomhle přísahám na své zdraví a svůj život. A proč bych to vlastně dělal? Vždyť on je učitel na základní škole. Myslíte, že i kdybych mu něco takového přikázal, tak by mě poslechl? Kdo si to myslí, ať se jde léčit,“ říká.

KP: Bělotín ztratil, proti deseti má jen bod. Dvě červené pro Čechovice i Dolany

„Už od první žluté karty pro domácího hráče, která byla zjevná, byla lavička domácích frustrovaná a pokřikovala jak po rozhodčích, tak po hráčích. Pár minut před skluzem mého syna přišel jen tak, z ničeho nic, nepotrestaný loket do jeho krku ze strany Martina Lasovského. A že si Všechovice ještě stěžují? To je opravdu ubohé,“ dodal.

K inkriminovanému faulu Sobka mladšího se ale oba pak ještě jednou vrátili. Kouč Kubica si mimo to stěžoval i na fakt, že si ze zápasu Všechovice odnášejí další dva zraněné hráče. Nedohrál Orava a Staněk dohrál se zlomeným prstem na noze.

„Pro nás je teď na zvážení, zda to poslat na disciplinárku. Pan Sobek je prostě zamindrákovaný člověk a karma ho jednou dožene. Snad ho tato má slova alespoň přimějí k zamyšlení,“ soptil.

Sám kouč olomouckých fotbalistů ale vidí celou situaci úplně jinak. „Spouštěčem všeho byl loket do krku mého syna ze strany Martina Lasovského, o kterém jsem již mluvil. A nepopírám, že následný skluz do kotníku pak byl opravdu tvrdý. Ten hráč ale dohrál až do konce a dal pak ještě gól. S jeho otcem jsme si už psali, situaci si vysvětlili a slíbili si, že až se potkáme, dáme si na to ruku a já zaplatím rumy,“ snažil se krotit emoce a dodal: „I kdyby do toho Rosťa šel s cílem někoho zranit, tak by asi šel právě po Lasovském a ne po osmnáctiletému klukovi z dorostu.“

Následně také ze svého pohledu odmítl tvrzení, že by rozhodčí řízení zápasu nějakým hrubým způsobem nezvládli. „Naštěstí se nedali domácími ovlivnit a podle mého pískali na obě strany stejně. A to já rád vidím, protože sám bývám často kritický. Oproti domácím jsem navíc neměl jediný emotivní výkřik. Jen jsem povzbuzoval vlastní hráče a udával pokyny. Myslím si, že tam bylo dost diváků, kteří si mohli obrázek udělat sami,“ konstatoval trenér, který šéfuje novosadské lavičce už posledních šest let a na úplný závěr ještě dodal: „Mrzelo mě, že ještě dvacet minut po utkání nešetřili členové klubu směrem k rozhodčím urážkami.“

TJ Tatran Všechovice – FK Nové Sady 4:4 (2:0)

Branky: 9. Orava, 43. Vahalík, 69. Cubo, 90+2. Bezděk – 48. Šebora, 56. Krátký, 58. Fládr, 60. Pančochář.

Rozhodčí: Banot – Broskevič, Písečný. ŽK: Staněk, L. Lasovský, M. Lasovský, Vahalík, Kurfürst – Sobek, Ždánský, Němeček. Diváci: 155.

Všechovice: Machalický – Richter, Staněk, Cubo, L. Lasovský, Bezděk, M. Lasovský, Orava (49. Hoffmann), Rolinc (81. Nehyba), Vahalík (61. Adamčík), Kurfürst (61. Skácel). Trenér: Lubomír Kubica.

Nové Sady: Kofroň – Popelka, Krátký (81. Čermák), Fládr (89. Dokoupil), Pančochář, Machálek, Šebora, Sobek (67. Nguyen), Ždánský, Němeček, Ambrož (81. Kubušek). Trenér: Rostislav Sobek.