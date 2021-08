Ani jinak vždy pozitivně naladěný trenér Radek Fojtů už v dané situaci nevěřil. Fotbalisté SK Hranice ještě v 84. minutě zápasu na půdě Bzence prohrávali 1:3. Navíc hráli už skoro čtvrthodinu v deseti. A pak to přišlo. Dva góly útočníka Tilkeridise, vítězná trefa Jakuba Rolince v nastavení a obrovská euforie, po které hraničtí borci (včetně brankáře Obziny) naskákali na úspěšného střelce, jako by „eskáčko“ vyhrálo divizi, což je jeho jasným cílem.

Fotbalisté Hranic (v zeleném) deklasovali v poháru Všechovice 6:1. | Foto: Pavel Hrdlička

Jednoduché to ale Hranice mít nebudou, což ukázal i první poločas sobotního duelu. „Soupeř hrál na protiútoky, což nám dělalo problém. Ten jsme měli hlavně v bránění a obsazování soupeře. Ten byl důraznější. Bylo to takové lehkovážné a soupeř nás potrestal. My navíc neproměňujeme šance,“ popsal trenér hostů Radek Fojtů.