„Měl jsem bezesnou noc. Museli jsme trošku látat sestavu. O to víc musím kluky, kteří naskočili, pochválit,“ řekl Chytrý po zápase.

Jeho tým musel v prvním poločase skousnout křivdu po málo vídaném momentu. Sudí Marinč po čtvrthodině hry odpískal penaltu po kolizi stoperů Řeháka s Cvernou. Po rohovém kopu domácích se oba borci potkali ve vzduchu a sudí nejprve viděl faul hranického obránce. Jenže asistent u autové čáry viděl vše jinak.

„Já jsem ve fotbale čtyřicet let a tohle jsem ještě nezažil. Hlavní rozhodčí odpískal penaltu, v podstatě už to nikdo neřešil, za minutu pak začne mávat pomezní a penaltu odvolá? Řehák má bouli na hlavě, byl to jednoznačný loket. Je to pro mě zase nová zkušenost,“ ohlížel se ironicky Vlastimil Chytrý.

„Šel jsem do náběhu, viděl jsem balon, najednou jsme se srazili. Periferně jsem viděl loket, pak jsem spadl a byl otřesený. Musím se podívat na videu, nedokážu to takto říct, moc si to nepamatuji,“ přiznal po utkání Alex Řehák.

Naopak Hraničtí měli o čistotě zákroku zkušeného stopera jasno. „Cverna čistě hlavičkoval balon, nevím, co hlavní rozhodčí viděl. Já jsem to měl z dálky, ale dneska je populární všude tahat loket, nevím, kam si skákající hráči mají ruce strčit,“ přidal svůj pohled hostující kouč Radek Fojtů.

Jenže to nebylo vše. Na druhé straně už se po kontaktu Hegera s Tilkeridisem pískalo. Druhý asistent rozhodčího nic odvolávat nechtěl, a tak se kopala penalta, kterou proměnil exligový útočník Jakub Rolinc. Hranice vyhrály poločas 1:0, nutno ale říct, že vzhledem k předvedené hře zaslouženě.

„Cítili jsme trošku křivdu. Na druhé straně odpískal takový teatrální pád jako penaltu pro hosty. Hlavně jsme se museli o přestávce uklidnit a přenést negativní emoce na hřiště. To se nám naštěstí po prostřídání povedlo,“ pochvaloval si nicméně Vlastimil Chytrý.

„První půlku jsme byli lepší, po té přísné penaltě jsme to ještě mohli pojitit. Hráli jsme dobře, s prvním poločasem jsem byl spokojen,“ přiznal i hranický lodivod Fojtů.

Kozlovice ovšem do druhého poločasu poslaly dopředu druhého útočníka Adama Galetku a ihned po změně stran převzaly iniciativu. Nejprve ukázal svou sílu ve vápně Petr Nekuda, který po precizním zakončení srovnal na 1:1.

Stejný hráč o chvíli později vybojoval penaltu. Tentokrát se kopalo a Tomáš Strašák poslal Kozly do vedení. Hranický zmar dokonal za další čtyři minuty po povedeném ťukesu a ještě lepším zakončení Adam Galetka – 3:1.

Fojtů: Nevím, co se stalo

„Ve druhé půlce rozhodlo osm minut. Nevím, co se tam stalo. Jsem trenér, ale nedokážu si tento výpadek vysvětlit. A vlastně ani to, jak jsme vstoupili do druhé půlky. Na vše jsme se připravovali,“ kroutil hlavou Radek Fojtů.

Poslední dvacetiminutovka sice patřila jeho týmu, šlo však jen o platonický tlak, v závěru navíc musel střídat zraněný Tilkeridis.

Z bezesné noci pro kozlovického kouče se tak stala noční můra pro lodivoda Hranic, který nyní nemá lehký spánek. Když k porážce v Kozlovicích přičtete nečekanou prohru doma s Přerovem, těžko může Sportovní klub pomýšlet na vysněný postup do MSFL.

„To jsme nečekali vůbec. Nevím, co se teď bude dít. Jsme z toho nervózní, i já sám. Nevím, jestli budu ještě trenér. Nedokážu zatím říct víc,“ uzavřel v pondělí Radek Fojtů.

FK Kozlovice – SK Hranice 3:1 (0:1)

Branky: 53. Nekuda, 57. Strašák z pen., 61. Galetka – 28. Rolinc z pen.

Rozhodčí: Marinč – Malimánek, Šustr. ŽK: Kaďorek, Řehák, Moussa – D. Kuchař, Tilkeridis. Diváci: 365.

Kozlovice: Unger – M. Kadlec, Kozák, Řehák, Heger (46. Galetka) – Kyselák, Skopal – Kaďorek, Strašák, Šrom (28. Chudoba) – Nekuda (86. Moussa). Trenér: Vlastimil Chytrý.