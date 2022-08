Přerované se přitom v prvním poločase otřepali z rychle inkasované branky, dvěma góly posily Davida Kašpárka otočili na 2:1 a co víc, nový útočník domácích mohl před odchodem do šaten završit hattrick. Jenže pomezní signalizoval ofsajd, který dle videozáznamu odmával špatně.

„Nechápu, jak může pomezní zvednou takovýto ofsajd. Byl by to gól do šatny na 3:1 a zápas by se vyvíjel asi jinak,“ věří David Rojka.

Létaly facky

Po změně stran se navíc jeho mladý tým dostal do herní křeče, čehož houževnatý soupeř povzbuzovaný početnou skupinou fanoušků dokonale využil. V nastavení otočil na 3:2, zrovna když hlasatel upozorňoval na agresivní chování některých hostujících příznivců.

Mladičký pořadatel z řad fotbalové mládeže přerovské Viktorie to dokonce odnesl fackou. Tu dostali se závěrečným hvizdem i Rojkovi svěřenci. Prohra 2:3 na úvod je pro aspiranta na postup do MSFL studenou sprchou.

„Chyběla nám větší agresivita v pokutovém území, stav hřiště navíc nepomáhá naší hře. Kluky k něčemu vede, chceme hrát nějakým stylem, ale připadá mi, že nám tady každý hází klacky pod nohy,“ neodpustil si David Rojka poznámku směrem ke špatnému terénu na hřišti stadionu TJ Spartak Přerov, kde je 1. FC Viktorie v podnájmu.

„To vyhovovalo Baťovu, který zalezl a my jsme si s tím nedokázali poradit. Jestli se s tím hřištěm něco nestane, je mi z toho špatně,“ soptil trenér.

Viktorka dokonce musela v přípravném období trénovat na druhém přerovském stadionu v Alšově ulici. Problém byl hlavně v zavlažování trávníku hlavního hřiště areálu Spartaku, jehož správcem je oficiálně šéf amerických fotbalistů Přerov Mammoths Petr Stejskal.

„Je mi smutno z toho, jak se k nám město a pronajímatel zachovali, jak to tady vše funguje. Kluci makají, trénují, ale všichni nám hází klacky pod nohy. Dochází mi vnitřní síla a řeším věci, které bych možná řešit neměl. Jsem z toho unavený,“ doplnil David Rojka.

Trávník na hlavním hřišti areálu TJ Spartak Přerov v Sokolské ulici před utkáním 1. FC Viktorie Přerov - SK Baťov.Zdroj: 1. FCV Přerov

Snad se hřiště spraví

Už ve středu navíc na stadion v Sokolské ulici dorazí druholigový Prostějov, který v rámci 1. kola MOL Cupu přinese do Přerova fotbalový svátek. Tohle fotbalové derby na Hané dlouho nebylo, atraktivní souboj by si zasloužil pěknou kulisu. A také kvalitní hřiště.

„Hodně se těšíme. Bereme to jako svátek, jako odměnu pro kluky. Doufám, že se hřiště do středy spraví, jinak hrozí zranění některých hráčů, protože na tom se nedá hrát. Je to ostuda pro celý Přerov. Někdo by se nad tím měl zamyslet,“ říká David Rojka.

Očekávaný pohárový duel je v Přerově na programu od 17 hodin.

1. FC Viktorie Přerov – SK Baťov 2:3 (2:1)

Branky: 8. a 21. Kašpárek – 61. a 91., 6. Šiška.

Rozhodčí: Dedek – Machorek, Nejezchleb. ŽK: Kocur, Řezník – Krajča, Bršlica, Kašík, Sotolář, Žáček, Skyba. Diváci: 152.

Přerov: Kolenko – Kratochvíl (70. Kocur), Kocian, Javora, Řezník – Šišlák – Masný, Repček, Mirvald, Caletka (80. M. Kytlica) – Kašpárek. Trenér: Rojka.