„Nebyli jsme v hlavě připraveni. Myslím, že jsme byli trošku svázaní, chyběla uvolněnost. Musel jsem střídat v obraně. Kluci se pak psychicky zvedli, začali běhat, makat a přineslo to ovoce,“ pochvaloval si Lubomír Kubica.

Ve 21. minutě prohrával Tatran 0:2, až pak jako by se dokázal zvednout. „Opadl stres. Pak nebylo co ztratit, kluci si to uvědomili, začali víc běhat, dostávali se do herních situací, které nacvičujeme. Jsme moc rádi za tři body,“ byl spokojen všechovický trenér.

Ještě do konce první půle bylo srovnáno díky trefám Lukáše Lasovského a Radka Skácela. Po změně stran pak byli domácí na koni a nasázeli soupeři tři góly. Dvakrát se přitom trefil 19letý Denis Holub. Posila z Ostravy dvě branky vstřelila i v poháru Frýdlantu.

„V Baníku mu řekli, že s ním nepočítají. Dostal jsem na něj kontakt. Řekl jsem mu, ať jde k nám, nabere kondici a uvidí. Je to zajímavý útočník, koncový hráč. Zatím to potvrzuje, jsem spokojený,“ řekl Lubomír Kubica.

Oraniště, louka. Hřiště je ostuda pro Přerov, štve kouče Viktorky

Posily ve Všechovicích po nevydařeném podzimu potřebovali jako sůl.

„Tým nebyl fyzicky ani psychicky připravený. Dohrávali jsme sezonu vlastně v deseti lidech. Na tom jsme pracovali. Přehnané ambice nemáme. Určitě ale chceme hrát zajímavý fotbal, se kterým mohou přijít výsledky,“ řekl skromně kouč.

A kdo tedy ještě Všechovice posílil? Díky spolupráci s Hranicemi nastupují za Tatran Daniel Kuchař, Matěj Rak či Martin Helešic. Z Opavy přišel ještě mladý brankář Erik Schönwalder, který je však aktuálně zraněný.

Všechovice už se těší na výjezd do Brna, kde se Tatran v neděli v 10.15 v Bystrci střetne s B-týmem Zbrojovky Brno, který na úvod rozstřílel poměrem 6:0 Holešov na jeho hřišti.

„Je to favorit soutěže. Jsou to kluci, kteří trénovali s áčkem, musí mít kvalitní fotbalové návyky, bude to zajímavý soupeř,“ uzavřel Lubomír Kubica.

Tatran Všechovice – TJ Slovan Bzenec 5:2 (2:2)

Branky: 53. a 90. Holub, 36. L. Lasovský, 40. Skácel, 81. J. Plešek – 6. vl. Richter, 21. z pen. Kasala.

Rozhodčí: Pospíšil – Grečmal, Řezníček. ŽK: J. Plešek, Holub – Zůbek, Čech, Knotek. Diváci: 257.

Všechovice: Konečný – Dluhoš (46. Geryk), Richter, Hrabovský (28. Adamčík), L. Lasovský, D. Kuchař, J. Plešek, Rak (64. Helešic, 84. Kruse), Holub, Hoffmann (84. D. Rolinc), Skácel. Trenér: Kubica.