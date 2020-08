Náhoda? Vůbec ne. Tatran je z minulosti zvyklý vyhrávat a jen potřeboval správný impuls. Ten přišel se změnou hlavního trenéra, kterým se stal zkušený Petr Zatloukal. Společně s hrajícím asistentem Markem Heinzem mají nyní navíc k dispozici výrazně posílený kádr.

„Hlavně jsme se s panem manažerem Ponížilem zaměřili na to, abychom tým vhodně doplnili, což se nám podařilo. Hráči, kteří přišli, zapadli do kádru i herního systému, který jsem si představoval,“ pochvaluje si Petr Zatloukal.

„Noví hráči tam dali týmu jakousi tvář, která mu v minulé sezoně chyběla. Dříve tam byl určitě problém s obranou, stoperská dvojice nebyla typologicky vhodná, hráli to kluci, kteří museli, nikdo jiný nebyl. Na to jsme se zaměřili,“ prozradil Zatloukal, který chválí nově příchozí stoperskou dvojici Richter – Zezulka.

Tatranu ale chyběla také produktivita. Tento problém zase vyřešil příchod Patrika Hoffmanna s Rakouska. Že se jedná o výjimečného střelce potvrdilo hned první divizní kolo, v němž Hoffmann dvěma góly zařídil výhru 3:1 nad Brumovem. V bráně zase pozitivně na výkony jedničky Davida Konečného tlačí posila Kňura.

„Tlačí Davida dopředu, dýchá mu na záda, což je dobře. Není tam ale nevraživost, naopak to přineslo pozitivní atmosféru do mužstva. To ví, že má dva kvalitní gólmany,“ pověděl Petr Zatloukal.

Do týmu se také po vojenské misi vrátila opora Tomáš Orava, velkým posílením pak je angažování 32letého záložníka Radima Nepožitka. Bývalý ligový fotbalista Sigmy Olomouc či Znojma naposledy působil v Rakousku a mohl by být jednou z největších hvězd soutěže.

„Během koronaviru netrénoval, takže jak se k nám přidal, hned se zranil. Už se ale dostává do hry. Měl by to být hráč, na kterého se budeme spoléhat. Rozený organizátor hry,“ řekl všechovický kouč.

Zapomínat pochopitelně nesmíme ani na Marka Heinze. Pokud se bývalý reprezentant dostane do hry, diviznímu týmu má rozhodně pořád co nabídnout.

„Pořád cítí, že chce na hřiště, to je pro něj prioritou. Hraní ho pořád baví a láká ho to. Taky vede tréninky a konzultujeme spolu sestavu. Jsme parťáci,“ nastínil Petr Zatloukal.



Takto namíchaný koktejl Všechovice vypily do dna a rázem je kolem nich ztracená vítězná aura. Kam až poslední tým loňského podzimu vytáhne?

„Musíme být v tomto opatrní. Máme za sebou první krůček. Chceme hrát klidný střed tabulky, abychom se po neúspěšné sezoně dali do kupy a byli připraveni hrát pěkný fotbal, který lidi baví,“ zmínil Zatloukal.

Momentálně všechovická hra baví fanoušky i samotné hráče.

„Kluky to baví. Nemusíme je do ničeho nutit, jdou si zahrát fotbal, který má hlavu a patu. To je ta největší motivace. Poděkovat musíme i panu manažerovi Ponížilovi, který dělá strašně moc pro to, aby ve Všechovicích fotbal vypadal tak, jak vypadá,“ uzavřel Petr Zatloukal.