„Bod je pro nás v tomto složení super, do derby jdeme z prvního místa, což jsme před zápasem v Přerově chtěli,“ uvedl kouč Kozlovic s tím, že některé hráče chtěl na sobotu pošetřit.

„Diváci se museli bavit, ale pro nás to bylo trošku nešťastné. Měli jsme pocit, že dnes na ty body dosáhneme. Už přes týden jsme se na zápas chystali a hráli jsme výborný fotbal. Uhrát bod v Kozlovicích je nicméně super,“ řekl všechovický trenér Zatoukal.

„Mrzí nás to, měli jsme pocit, že ta penalta být neměla. Jenda Plešek jasně tvrdil, že hrál míč. To nás hodně utlumilo a srazilo,“ kroutil hlavou Petr Zatloukal.

To Kozlovicím ze hry vypadli kapitán Alex Řehák, trest si odpykává Tomáš Strašák, chyběl i nejlepší střelec Petr Nekuda, kterému se narodila dcera, se zdravotními problémy nastupovali Kamil Chudoba či Michal Šrom.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.