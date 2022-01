Střed obrany „eskáčka“ vyztuží 24letý Filip Markovič. Bratr nadějného gólmana pražské Slavie Jakuba je odchovancem přerovského fotbalu, poté zamířil do mládeže Sigmy Olomouc. V mužském fotbale zakotvil ve třetí lize, zahrál si za Mohelnici, Uničov a hlavně Otrokovice. Pod Matějkou byl bez diskuze stabilním hráčem základní sestavy.

„To pro nás byla dohoda číslo jedna. Když jsem přišel do Otrokovic, neznal jsem ho. Je to jeden z lidí, kteří mi přirostli k srdci. Jak povahou, charakterem, tak i pracovitostí a fotbalovostí. Z vedení klubu navíc byl požadavek posílit na pozici stopera,“ přiblížil Roman Matějka.

Filip MarkovičZdroj: Deník/VLP Externista

Na postu defenzivního záložníka pak Hranice posílí zkušený Josef Pančochář. Také 30letý středopolař prošel mládeží olomoucké Sigmy, poté dlouho působil v Prostějově, kde s týmem dvakrát slavil postup do druhé ligy. Tu si zahrál naposledy v sezoně 2018/19, poté zamířil do Kroměříže, odkud putoval za Matějkou do Otrokovic.

„Půlsezona v Otrokovicích byla zpackaná, nebavilo to ani jeho, ani mě. Loni nám to ale fungovalo. Stejně jako Filip Markovič jezdil hodinu na tréninky, teď to budou mít dvacet minut,“ prozradil Roman Matějka.

Pančochář umí zahrát i na kraji obrany či zálohy, má výbornou kopací techniku a v Otrokovicích zahrával prakticky veškeré standardní situace. „Jeho devizou jsou také mluvení a důraz, dokáže to i pořádně pokopat,“ doplnil hranický lodivod.

V Otrokovicích skončil také další z „Matějkových koňů“ Štěpán Přikryl. Možná trošku překvapivě však nemíří do Hranic. Tedy alespoň prozatím. Štěstí zkusí v Rosicích, šestém týmu MSFL.

„Domluvili jsme mu to s Milanem Nekudou. Bylo pro něj časově hodně náročné jezdit do Otrokovic. Držím mu palce, aby se prosadil,“ řekl Matějka.

Pokud by Přikryl v Rosicích neuspěl, Matějka o rychlého křídelníka nejspíš projeví zájem, to samé se však dá říct o konkurenčních Kozlovicích, kterým Štěpán Přikryl stále patří.

Se zimní přípravou začnou Hranice v sobotu 15. ledna prvním tréninkem.