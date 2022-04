FOTO: Hranice vyhrály derby o čelo v Přerově. Rozhodl jediný roh

/GALERIE/ Rázný krok za postupem do třetí ligy? Možná ano. Fotbalisté SK Hranice v souboji o čelo divize E zvítězili v Přerově a osamostatnili se tak na prvním místě tabulky. „Toto ještě o postupu nerozhoduje, říkal jsem to i klukům. Samozřejmě je to další krok. Bodovat musíme všude. Sezona je ještě dlouhá,“ má jasno hranický trenér Roman Matějka.

Boj o čelo tabulky divize E mezi Přerovem (v bílém) a Hranicemi. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Sobotní duel rozhodla jediná standardka. I když, jak se to vezme. Rozhodčí ve 45. minutě signalizoval, že nastavovat se nebude. Pak přišel první hranický roh, druhý, třetí… A zrovna když domácí kouč David Rojka začal křičet něco o nekvalitě svých svěřenců, přišel trest. „Takové zápasy bohužel rozhodují standardky. Hranice nás potrestaly na konci poločasu. Rozhodčí ale nastavoval dvě, tři minuty. Přitom říkal, že po rohu to odpíská. Pak byly ještě další dva a ze třetího jsme dostali gól. To ten zápas hodně ovlivnilo," zmínil Rojka. Hranice ukázaly velkou kvalitu Pravdou je, že Hranice byly v první půli lepším týmem. Největší gólovou šanci bývalého ligového útočníka Rolince chytil po deseti minutách ukrajinský gólman Viktorky Krynskyj. Boj o čelo tabulky divize E mezi Přerovem (v bílém) a Hranicemi. Krynskyj vychytal RolinceZdroj: Deník/Ivan Němeček Hosté pak ovládli střed hřiště a byli více na míči. Aby také ne. Už tak silný kádr přes zimu ještě posílil otrokovickým kvartetem Markovič, Jasenský, Schlehr, Pančochář pod taktovkou kouče Matějky. Přerov si tak v jinak vyrovnaném utkání nevytvořil šanci ze hry. „Ubojovaný zápas ve velkém nasazení, pro nás upracované vítězství. V první půlce jsme byli lepší, vytvořili jsme si dvě, tři gólovky. Pak nám pomohla standardka," pochvaloval si Roman Matějka. Jedinou šanci domácích tak měl paradoxně v závěru kdo jiný než nejlepší muž Viktorky na hřišti – brankář Volodymyr Krynskyj. V 90. minutě šel podpořit útok při rohovém kopu a jeho hlavičce moc nechybělo. „Hranice se zatáhly. Měli jsme platonický tlak, ale vyloženou šanci jsme si nevytvořili. Až v závěru ze standardky," hodnotil David Rojka. Jeho tým tak doma padl nejtěsnějším možným rozdílem a na jaře zatím neuhrál ani bod. Po prohře na Nových Sadech přišel odklad a nyní porážka od největšího aspiranta na postup do MSFL. „Ze zápasu šlo vytěžit více. Hranice ukázaly svou kvalitu. Oba středové obránce a střed hřiště mají opravdu kvalitní. Chtěli jsme hrát přes strany, ale moc jsme se k tomu nedostávali. Bylo to strašně těžké. Gratuluji soupeři, my jedeme dál," doplnil přerovský lodivod. To Hranice vyhrály potřetí v řadě, potřetí za sebou navíc nedostaly ani gól. „Byl to poctivý výkon a cením si zase nuly vzadu. Pokud se chceme posouvat, musíme takto hrát," uvědomuje si Roman Matějka. „Na defenzivní činnosti jsem i v zimě chtěl pracovat a do Hranic tohle přinést. Dopředu hráli v minulých sezonách vždy dobře, ale dostávali strašně moc gólů. Musím to zaklepat, ale takto musíme pracovat. Vepředu máme takovou sílu, že vždycky nějaký gól dáme," uzavřel kouč. FOTO: Souboj legend pro Prostějov! Derby se vším všudy, vtipkoval Vojtek 1. FC Viktorie Přerov – SK Hranice 0:1 (0:1) Branka: 45. M. Kuchař. Rozhodčí: Svoboda – Slabý, Habermann. ŽK: Mirvald – Jasenský, Schlehr. Diváci: 364. Přerov: Krynskyj – Kratochvíl (82. Shaer), Beňa, Javora, Řezník – Mirvald, Dittmer – Masný, Repček (62. Kocian), Matušík – Koplík (57. Nerukh). Trenér: David Rojka. Hranice: Tomečka – Bezděk, Markovič, Cverna, M. Kuchař – Marek (66. Tilkeridis), Jasenský, Schlehr, M. Lasovský (88. Heřmánek) – Hapal (71. Cagaš) – Rolinc (88. Pančochář). Trenér: Roman Matějka.