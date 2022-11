Nepublikovatelná slůvka směrem k hlavnímu sudímu z úst Lukáše Lasovského a Patrika Hoffmana měla po skončení utkání za následek dvě dodatečné červené karty. „Já ty kluky chápu. Chodí do práce, pak si chtějí užít zápas a někdo jim to takto zkazí. Frustrace tam byla, nešlo udržet emoce,“ ohlédl se všechovický trenér Lubomír Kubica.

„V 94. minutě v kontextu předešlých zákroků zapískat penaltu,“ zamyslel se. „Podle mě to rozhodčí nezvládl, je mladý a pokud chce jít pískat časem někam nahoru, měl by si sáhnout do svědomí,“ dodal bývalý ligový fotbalista.

Nejvyšší soutěž si zahrál i jeho protějšek na přerovské lavičce. „Bylo to tělo na tělo,“ uznal David Rojka. „Na druhou stranu, aspoň se štěstí snad poprvé v sezoně v tomto otočilo na naši stranu. Už jsem viděl písknuté horší penalty,“ dodal.

Co přesně hostující Tatran podráždilo? Kromě nevyužitých šancí a přísné penalty dva údajné přestupky ve vápně na opačném konci hřiště.

„V prvním poločase tam dle všeho byla ruka přerovského hráče ve vápně, poté dostal žlutou kartu za simulování náš Honza Nehyba, přitom se podle mě jednalo o faul a měla se taky pískat penalta,“ zmínil Kubica.

Záložníkovi Kozlovic věští velkou budoucnost. Chci i na vysokou, má jasno Skopal

Repčekova paráda ze standardky

Nepískalo se, a tak zásadními momenty prvního poločasu a vlastně celého utkání zůstaly dva góly Martina Repčeka (přičemž hlavně jeho druhá trefa do šatny z přímého kopu byla exkluzivní) a na druhé straně zásahy Nehyby a Richtera.

„Všechovice mě překvapily, hrály dobře, problémy nám dělal hlavně šikovný a silový Nehyba. Důležitý byl krásný vyrovnávací gól Repčeka přes zeď,“ měl jasno David Rojka, který neměl k dispozici ani jednoho ze stoperské dvojice Kuča – Javora a na pomoc tak musel přijít matador Vít Koplík.

Rozhodoval tedy až druhý poločas, nervózní závěr a diskutabilní penalta pro Přerov. „Co předvedl rozhodčí, bylo to necitlivé. Chci ale říct, že jsme si to prohráli sami,“ uznal závěrem Lubomír Kubica.

„Udělali jsme dvě chyby, v závěru pak byl Denis Holub sám před brankářem a nedal. Kdyby byl poté Radek Skácel zkušenější, dá si tam tělo a jde sám na gólmana, bylo by hotovo,“ doplnil kouč Všechovic.

„Sice se soupeř zlobil, ale rozhodčí penaltu pískl. Nám v sezoně také několikrát nepomohl. Konec dobrý, všechno dobré. Dostali jsme se z nejhoršího a můžeme se v klidu připravovat na jaro,“ uzavřel David Rojka.

Jeho Viktorie přezimuje na devátém místě tabulky se 14 body a zůstane za očekáváním. Jedenáctý Tatran ještě může vylepšit svůj bodový zisk v dohrávce 10. kola v sobotu na půdě Baťova.

1. FC Viktorie Přerov – Tatran Všechovice 3:2 (2:2)

Branky: 11. a 44. Repček, 95. z pen. Kratochvíl – 15. Nehyba, 36. Richter.

Rozhodčí: Mayer – Novák, Vychodil. ŽK: Řezník, Kašpárek, Mirvald, Kocian, Koplík, Kratochvíl – Rak, Nehyba, Kuchař, Hoffmann, J. Plešek, M. Lasovský, Richter. ČK: L. Lasovský, Hoffmann. Diváci: 116.

Přerov: Mikeš – Kratochvíl, Koplík, Matušík, Řezník – Masný, Mirvald, Kocian, Repček, Caletka – Kašpárek. Trenér: David Rojka.

Všechovice: Konečný – Geryk (85. Kruse), Hrabovský, Richter, M. Lasovský – Rak, L. Lasovský, Kuchař (63. Skácel), Rolinc (46. J. Plešek), Nehyba (71. Holub) – Hoffmann. Trenér: Lubomír Kubica.