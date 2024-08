Vypadalo to, že trenér fotbalových Hranic Radek Malina ustál pád týmu ze třetí do čtvrté ligy. S týmem absolvoval letní přípravu, první kolo soutěže pak sice „Eskáčku“ nevyšlo (domácí remíza 1:1 s Baťovem), v pátek však Hranice sestřelily poměrem 3:0 elitní divizní celek z Kozlovic. Do dalšího utkání už však hranický tým povede jiný hlavní kouč.

Není jim nikdo jiný než Miroslav Matušovič. Bývalý ligový kanonýr Baníku Ostrava či pražské Sparty na konci minulého roku skončil po dlouhých deseti letech v Havířově, kde plnil kromě role hlavního trenéra i povinnosti sportovního manažera klubu. Pár let zpátky dokonce ještě v divizi nastupoval přímo na hřišti.

Dle posledních informací existovala možnost, že se Miroslav Matušovič objeví v roli hráče v divizní Polance nad Odrou. Nestalo se tak. Matušovič nakonec bude plnit trenérskou funkci v Hranicích.

close info Zdroj: MFK Havířov/Viktorie Mrázová zoom_in Trenér a sportovní manažer Miroslav Matušovič se po deseti letech v MFK Havířov rozhodl skončit.„Je to o tom, že se chceme posunout dál a přišla možnost pracovat s Mirkem Matušovičem. To je hlavní důvod, proč jsme se rozešli s Radkem Malinou,“ vysvětlil Deníku sportovní manažer fotbalového SK Hranice Marek Chudý.

Není to tedy tak, že by klub nebyl spokojen s tím, co A-týmu dával Radek Malina. „Nemůžu říct, že se mi nelíbily výkony týmu. Jako člověk je Radek perfektní. Opravdu jsme si rozuměli. Rozešli jsme se v dobrém stejně jako s každým trenérem,“ říká Marek Chudý.

Radek Malina neskrývá překvapení, avšak rozhodnutí vedení „Eskáčka“ akceptuje. „Je to jejich rozhodnutí, respektuji ho. Fotbal přináší různé věci. Spadnout se spadlo, přestože nějací hráči odešli, myslím, že jsme se s tím doteď vypořádávali statečně,“ pokrčil Radek Malina rameny.

„Chci poděkovat vedoucímu týmu, asistentovi Čápisovi, od nich jsem měl stoprocentní podporu, odváděli výbornou práci. Taky všem hráčům, kteří zůstali a měli skvělý přístup. Za každé situace bojovali za Hranice. Mám k nim respekt a díky i těm, kteří odešli a třeba nemuseli,“ vzkázal Radek Malina.

Budování a nový impuls

Proč tedy radikální změna? „Přeci jen, pád z MSFL přišel. Chceme tým organizačně překopat, budovat ho znovu. A taky dát klukům po sestupu nový impuls,“ vysvětluje sportovní manažer SK Hranice Chudý.

Když tedy přišla pro Hranice možnost dostat do klubu zvučné jméno, Marek Chudý neváhal. „Mirka znám už z doby, kdy proti nám hráli v divizi, je to sedm let. V intenzivnějším kontaktu jsme půl roku,“ prozradil Chudý s tím, že tip kontaktovat 43letého kouče dostal od dalšího bývalého fotbalisty Baníku, Tomáše Mičoly. Ten v Hranicích odehrál v sezoně 2022/23 jedno utkání v MSFL.

„Čekal jsem na Mirkovo rozhodnutí, měl nabídky i z vyšší soutěže. Ale Hranice mu dávaly největší smysl, po pár jednáních jsme si plácli,“ uzavřel Marek Chudý.