/GALERIE/ Za třiatřicet minut nebylo co řešit. Na vítězné vlně vezoucí se fotbalisté Přerova v ostře sledovaném derby přejeli v prvním poločase Kozlovice 4:0! Po změně stran pak přidali ještě jednu branku, zvítězili 5:0 a sebrali lídrovi divize první místo tabulky. Navíc překonali šest let starý divácký rekord bitev o Přerov. Sobotní duel sledovalo skoro tisíc diváků.

Divizní derby mezi fotbalisty Přerova (v bílém) a Kozlovicemi. Daniel Řezník slaví gól na 3:0. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Kluci byli malinko před zápasem nervózní. I prvních pět, deset minut, bylo to na nich vidět. Zvládli to dobře. Čekal jsem ještě malinko víc lidí, ale dnes je fakt zima, tady na tribuně ve stínu to není až tak komfortní. I tak ale kulisa byla suprová. Myslím, že jsme divákům předvedli kvalitní výkon,“ byl spokojen domácí trenér David Rojka.