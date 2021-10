„Jak si tohle jejich předseda může dovolit tohle na mou adresu říct? Já jsem za čtyři roky trénování neměl problém s nějakým trenérem. Chovám ke každému respekt. Vystupuji občas impulzivně, ale abych někoho urážel a někdo takto špinil moje jméno? Tak to ne,“ rozohnil se David Rojka, který se sám chtěl k prohlášení Antonína Popelky vyjádřit.

Dle slov dočasného trenéra Strání měl Rojka urážet hráče, rozhodčí i diváky. „Během kteréhokoliv zápasu, co jsem kdy koučoval, jsem se na diváky v životě neohradil. Natož abych urážel hráče soupeře. To je moje zásada, k hráčům chovám respekt a nikdy je neurážím,“ upozornil bývalý prvoligový útočník.

Rojka: Trapně schovávali míče

„Jediné, co mohlo diváky ve Strání naštvat je to, že jsem tam pobíhal a podával míče. Protože podavači je schválně schovávali. Za to jsem dostal žlutou kartu a plně to respektuji,“ připomněl trenér.

„Strání ale zdržovalo, schovávalo míče na střídačku, bylo to někdy jako u pětiletých dětí, fakt trapné. Pak se jim to vrátilo a vyrovnali jsme,“ vrátil se David Rojka k možnému katalyzátoru emocí v 93. minutě, kdy jeho tým dával gól na 3:3 a smazal tak dvougólové manko.

Pravdou je, že slovních a vulgárních projevů ve fotbale vídáme ze všech stran často. Fyzické napadení po zápase však už je aktem, kvůli kterému musela na stadion dorazit i policie.

„Rozhodčí dostávám někdy pod tlak, abych se zastal našich hráčů. Ale co udělali jejich fanoušci po zápase? To už je nad rámec všeho. Chápu to navíc tak, že jejich předseda souhlasil s tím, co se stalo. I kdybych já udělal to, co říká, nemůžou si přece dovolit napadnout trenéra a ještě rozhodčího,“ uzavřel David Rojka.

Nemlčí ani vedení Viktorie

V podobném duchu se vůči prohlášení Popelky ohradilo vedení 1. FC Viktorie Přerov.

„Pokud pan Popelka schvaluje to, co se dělo po utkání, nemyslíme si, že by měl i nadále setrvávat v nějaké fotbalové funkci, byť by to byl i prostý podavač míčů,“ začal s ostrým prohlášením na facebookových stránkách klubu předseda Viktorky Břetislav Holouš.

Disciplinární komise sice zasedá ve středu, dá se však očekávat, že šetření této události potrvá déle a na výsledek si budeme muset počkat.

Co je ale jisté, zápasy mezi Přerovem a Stráním od neděle budou mít zcela nový náboj.

„U nás budete vítáni, srdečné to nebude, ale tak jako u vás, se my tady na Hané nechováme,“ uzavřel Břetislav Holouš.