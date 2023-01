Seriál Deníku V rukavicích. Každý týden se můžete těšit na exkluzivní příběhy a rozhovory s gólmany z vašeho regionu.Zdroj: Grafika: Deník/Karolína Šulíková„Začal jsem v Prostějove okolo čtyř let. Hrál jsem ale jen rok a pořádně jsem začal až v zhruba devíti letech. Mezitím jsem hrával tenis," říká Kofroň, který následně i zdůraznil, že se nikdy o žádný jiný post, než právě ten brankářský, neucházel.

„Je to tak. I můj otec byl gólmanem. Objevil jsem se tedy v brance úplně od začátku. Ani mě to nikam jinam netáhlo. I když jsme hráli s klukama na plácku. Kromě otce byl mým brankářským vzorem i Oliver Kahn z Bayernu Mnichov. Toho jsem si neoblíbil jen proto, jak byl skvělý, ale i díky tomu, jak si dokázal řídit obranu a nebál se své spoluhráče kolikrát i seřvat," vypráví s úsměvem.

Životní zápas na Baníku

Kofroň kromě mnoha let v MSFL strávil i jednu sezonu mezi profesionály, když si za rodný Prostějov zahrál v sezoně 2016/2017 druhou nejvyšší českou soutěž. A měl štěstí. Jednalo se totiž zrovna o ročník, kdy si FNL zahrál ostravský Baník, olomoucká Sigma, Opava i České Budějovice.

„Svůj životní zápas jsem odchytal na Baníku. Sice jsme prohráli 0:3, ale ta atmosféra byla neopakovatelná. Navíc se mi tam podařilo minimálně další tři góly chytit. No a potom ještě první kolo téhož ročníku se Sigmou," vzpomíná.

„Celkově to bylo parádní. Už jen proto, že to byla profesionální soutěž se vším všudy. Takže ranní tréninky či cestování na zápas den předem. Navíc jsme měli štěstí, že tam tehdy hrály tak super týmy. Zahráli jsme si díky tomu na pěkných stadionech proti skvělým hráčům. Byl to vrchol mé kariéry, jen škoda, že se spadlo," dodal.

Po sezoně plné zážitků, ve které ale jeho tým skončil poslední a vrátil se zpět do třetí ligy, pak zamířil k rivalům do Kroměříže.

Na Sadech jsem spokojen

„Jelikož měl tehdy klub nějakou smlouvu s Brnem, odkud začalo najednou přicházet hodně hráčů, raději jsem šel. Nechtěl jsem být zbytečně dvojkou," vysvětluje svou tehdejší situaci.

Přes další třetiligové manšafty, jako Frýdek-Místek, Kroměříž a Znojmo se pak dostal do svého současného působiště, kterým je sice divizní, avšak ambiciózní klub z olomouckých Nových Sadů. „Jsem tady se vším strašně spokojen. I proto, že tam jsou hráči, se kterými jsem hrával za Prostějov. Jinak máme super partu včetně trenéra a vedení. Příjemně jsem překvapen i zázemím. A hlavně to mám z Prostějova fakt blízko," pochvaluje si současný majitel firmy na leštění aut a také bezkontaktní myčky.

Chceme vylepšit rekord

Se svými spoluhráči je nyní v tabulce divize E na slušném šestém místě s pouhou jednobodovou ztrátou na třetí Šternberk. Zisk 24 bodů po podzimu je navíc rekordním v novodobé historii klubu. Je to totiž hned o šest více než minule, kdy se taktéž jednalo o rekord.

„Hodnotím to dobře. Ze začátku to sice bylo horší, ale pak jsme se chytili a jsme tam, kde jsme. Když takhle budeme pokračovat i na jaře, tak doufám, že skončíme do čtvrtého místa a ještě ten skvělý výsledek z minula vylepšíme," přeje si.

Pokuty nevedeme

Na podzim vychytal tento zkušený gólman dvě čistá konta. Jedno proti Bzenci a to druhé na půdě Holešova. Musel za své úspěchy zaplatit takzvanou pokutu do klubové kasy, jak je tomu v mnoha českých kabinách dobrým zvykem?

„Za čisté konto jsem platil jenom úplně poprvé. Jinak ale žádné bonusy či pokuty nemáme. Kromě prvního startu, prvního zápasu s kapitánskou páskou, prvního gólu a právě i čistého konta," vysvětluje.

Že jsou brankáři divní? Asi na tom něco bude

Ve fotbalovém, a vlastně celkově ve sportovním prostředí koluje veliká řada různých klišé. Jedno z nich například říká, že brankáři jsou jiní, až by se dalo říct i divní. „Tohle se traduje a ještě dlouho tradovat bude. A zčásti na tom asi něco pravdy bude," směje se novosadská gólmanská jednička a jedním dechem na závěr dodává: „Musím k tomu ale říct, že v týmu se takto hecujeme všichni navzájem."