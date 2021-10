Pane Zatloukale, podle počtu inkasovaných branek máte nejhorší obranu v divizi. Čím si to vysvětlujete?

Procházíme obdobím jakési revitalizace mužstva. Strategie klubu je taková, že chceme pracovat hlavně s mladými hráči z blízkého okolí. Přišli tedy mladí kluci, kteří jinde tolik nehrávali. My se je snažíme do týmu zapojit a ne vždy to mělo ten správný efekt. Ale děláme to právě třeba i na úkor výsledku či obdržených branek. Dáváme prostor mládí a má to něco do sebe.

Také je pravda, že vám v posledních třech kolech vypadl klíčový stoper Tomáš Richter. Jak moc vám chyběl?

Od něj by se právě ti mladí kluci měli učit. On jim ukazuje správný přístup a správné herní návyky. Ty by měli získávat právě od takových hráčů. Takže ano, určitě nám chyběl. Před zápasem v Kozlovicích už vypadal na tréninku dobře, ale už jsme měli něco nachystaného (na stoperovi nastoupil Tomáš Orava, pozn. red.). Nechtěli jsme už od toho ustupovat. V průběhu utkání do toho zasáhl a naštěstí bylo vše v pořádku, myslím hlavně jeho zdravotní stav. V dalším utkání už ho využijeme. Na druhou stranu jsme ale v Kozlovicích obdrželi čtyři branky v prvním poločase u kterých si nemyslím, že by to bylo jen jeho nepřítomností. Šlo o standardní situace, žádné systémové chyby ve hře.

Takže to není jen o absenci klíčového stopera?

Obrana se nám trošku rozpadala. Geryk, který hrával beka stabilně minulou sezonu, dlouho laboroval se zraněním. Marodil asi půl roku a není úplně v pořádku, nemohl pak trénovat, jak by potřeboval. Takže jsme tam pak šibovali i s krajními obránci, což má určitě taky vliv.

Na druhou stranu jste vstřelili už dvacet branek, nejlepší z týmů v tabulce pod vámi jich nasázel jen deset…

Chceme hrát zábavný fotbal, aby to nebylo nějaké utrápení, což samozřejmě napomáhá tomu, že hrajeme trošku bezstarostně. Ale taky jsme se trošku v úvodu soutěže uspokojili, že na divizi máme i s tím kádrem, který máme k dispozici. Pak nám vypadl Jenda Plešek a tam začaly problémy.

Jaké jsou tedy cíle v letošní sezoně?

Dělali jsme spoustu změn, nesoustředíme se jen na zisk bodů. Chtěli bychom pracovat s mladými hráči, aby viděli, že o ně stojíme a chceme, aby u nás hráli. Pokud na sobě kluci jako Radek Skácel, Radim Adamčík nebo Václav Veselka budou pracovat, stanou se z nich naši stabilní hráči.