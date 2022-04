František Rolinc má probudit Kozlovice, které se na úvod jara trápily, což vyústilo v konec trenéra Vlastimila Chytrého. Zkušený 57letý kouč v neděli při své premiéře zvítězil 2:1 na půdě předposledního Strání. Gól dával až v 88. minutě střídající útočník Galus. Šťastná trenérova ruka na úvod.

„Lidé z Kozlovic, co ve Strání byli, pak říkali, že dlouho nepamatují takovou valnou hromadu, jakou kluci po gólu udělali,“ ohlížel se František Rolinc.

Vraťme se nejprve k tomu, jak jste se vlastně dohodl na angažmá v Kozlovicích.

Předseda pan Korytko mě kontaktoval nejprve po prohraném utkání s Bzencem. Bylo to takové orientační, jestli bych měl zájem. To už jsem nad tím začal uvažovat, protože co se syn vrátil z Prostějova, týden co týden jsem divizní zápasy sledoval. Celkem mi to už začalo chybět.

Po prohře v Hranicích tedy bylo jasno, že tým převezmete?

Kozlovice prohrály v Hranicích po odevzdaném výkonu. Pak tam došlo k nějakým neshodám, nechtěl bych se vyjadřovat k tomu, proč a za jakých okolností ve finále bývalý trenér odešel. Já jsem byl pak tedy oslovený se vším všudy, jestli do toho jdu, nebo ne.

A věděl jste, do čeho jdete?

Kluky Kozlovičáky jsem viděl několikrát už i na podzim. Byl jsem se podívat na jaře na Bzenec, pak jsem je viděl i v Hranicích. Takže znám ten potenciál. Skladba mužstva je tam dobrá, hodně mladých talentovaných kluků. Dokázal jsem si představit, že s tím mužstvem se dá dobře pracovat. Má to potenciál, podmínky jsou tam na tuto soutěž luxusní, funkcionáře také znám z dřívějška. Myslím si, že je už jen na mně a na klucích, jestli si to sedne a bude to fungovat.

Jaký tedy máte v jarní části sezony s Kozlovicemi cíl?

Ten byl daný a já jsem si jej zároveň také stanovil. Chtěl bych to tam prostě dát do pohody. Jsem teď sice už dlouho v trenérském důchodu. Když jsem ale předtím trénoval, většinou se o něco hrálo. Několikrát se mi podařilo s mužstvem postoupit a vždy jsem sázel na kolektiv a dobrou partu. To bych chtěl, aby se podařilo vybudovat i v Kozlovicích.

Jak jste zatím tedy spokojen s atmosférou v kabině?

Mám z toho prvního týdnu velice dobré pocity. Jak z tréninkového cyklu, tak i ze samotného mistrovského utkání ve Strání. Po vítězném utkání je samozřejmě pohoda. To dělá sport sportem, je to o emocích.

Emoce jste si užili na konci zápasu ve Strání, v samotném závěru jste dali rozhodující gól na 2:1…

Neproměnili jsme pět gólových příležitostí. Potom to vítězství v 88. minutě bylo takové blaženější a cennější. Lidé z Kozlovic, co ve Strání byli, pak říkali, že dlouho nepamatují takovou valnou hromadu, jakou kluci po gólu udělali. I v kabině byla potom euforická nálada. Takže spokojenost.

Rozhodoval střídající Lukáš Galus. Takže jste měl hned při premiéře šťastnou ruku, že?

Ano, rozmýšlel jsem se. On je po zranění, ale během týdne jsme měli i nácvik střelby a on je rozený střelec, bombarďák. Má ještě nějaký kondiční deficit, po zranění není v top formě, ale prosadil se a tohle přesně od něj očekáváme. Práci před bránou. Dal rozhodující gól a stoprocentně splnil to, co jsme od něj očekávali.

Dalším tahem byla šance v základu pro Davida Kostku, který se také odměnil gólem.

Nastoupil do základu místo Lamiho (Falla, pozn. red.) a podal výborný výkon, než přišlo zranění. I s ním jsem byl velice spokojený. Nechtěl bych ale vyzdvihnout jednotlivce. Co bych nejvíce ocenil je kolektivní přístup a následná atmosféra v kabině.

FC Strání – FK Kozlovice 1:2 (1:1)

Branky: 7. Holík – 37. Kostka, 88. Galus.

Rozhodčí: Zapletal – Laštuvka, Novák. ŽK: Silnica, Sedláček, Řihák, Leskovjan – Řehák. Diváci: 180.

Kozlovice: Šustr – Kadlec, Kozák (76. Chudoba), Řehák, Kyselák – Kaďorek, Kostka (52. Smékal), Skopal, Strašák, Guzik – Galetka (71. Galus). Trenér: Rolinc.