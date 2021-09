Gól z poloviny hřiště máme všichni ještě v živé paměti z nedávného mistrovství Evropy. Ale to, co v neděli viděli diváci ve Všechovicích, se dá nazvat podobnou fotbalovou senzací. Jen tedy o pár kvalitativních úrovní níže. Dva góly po nákopech z vlastní půlky, o oba se navíc postarali stopeři obou divizních soupeřů. Dohromady padlo sedm gólů a hostující Vsetín zvítězil 4:3.

Fotbalisté Všechovic (v modrém) proti FC Vsetín. | Foto: Pavel Hrdlička

„Byla to oslava fotbalu, o tom by to asi mělo být. Když už se tak skvěle ukázal stoper soupeře, tak mu to ten náš musel vrátit. Vlastně si to rozdali dva nejzkušenější borci na hřišti,“ pousmál se přes prohru všechovický trenér Petr Zatloukal.