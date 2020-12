Poslední zápas v tomto kalendářním roce si fotbalisté SK Hranice museli užívat. Na umělce ve Zlíně v sobotu rozstříleli tamní ligový dorost vysoko 6:0.

Fotbalisté SK Hranice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Hráli jsme dobře, dívat se na to dalo, byl to z naší strany pohledný zápas. Jsem spokojený, účel to splnilo, i když ti zlínští kluci byli opravdu mladí,“ hodnotil hranický trenér Radek Fojtů.