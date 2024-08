„Hráli jsme alibisticky. To nebude stačit ani v divizi,“ kroutil hlavou hranický trenér Radek Malina. Spokojen s bodem rozhodně nebyl, i hra měla daleko k tomu, co by si po pádu z vyšší soutěže na divizní úrovni představoval.

„Čekali jsme víc. Měli jsme rozhodnout už v první půlce. Naše střely ale byly nepřesné nebo zblokované, hráli jsme do plných. Bohužel,“ pokrčil Malina rameny. „Měli jsme málo pohybu a spoustu nepřesností,“ dodal.

Žákovské chyby

Houževnatost hostujícího Baťova se stupňovala ve druhé půlce, což dokonce vyústilo ve vedoucí gól outsidera po standardní situaci. „Nenabrali jsme hráče, tohle se nemůže opakovat, to jsou žákovské chyby,“ poznamenal Malina.

Otočit duel se domácím nepodařilo, přestože v 79. minutě srovnala nigerijská posila z divizních Vítkovic Lateef Olawunmi. „Před pohárem chytil virózu a měl horečky, hrál pod prášky, přesto naši hru oživil a dal i gól,“ chválil Radek Malina.

Hranice nicméně po vyrovnávacím gólu ještě málem podruhé inkasovaly, zachránila je branková konstrukce. „Nepodařilo se nám zápas strhnout na naši stranu. Nezvládli jsme to, měli jsme uhrát víc. Je to ale první zápas, chyby jsme si řekli a pracujeme dál,“ uzavřel hodnocení ligové premiéry Radek Malina.

Změny v kádru

Bez zkušenějšího hrotového útočníka či zatím nemocného Matěje Vymětalíka se zatím musejí obejít hraničtí fotbalisté. O to víc prostoru tak mohli dostat hráči, kteří ještě donedávna naskakovali za dorost. „Čtyři mladíci naskočili přímo do utkání. Máme to tak nastavené, chceme je zapracovat do sestavy. Chvilku to ještě bude trvat, ale chceme, aby hrálo co nejvíce Hraničáků,“ zmínil Radek Malina.

Z ročníku 2005 se tak na soupisce objevili Radim Kunovský, Lukáš Zdražil, Radim Riedl či Ondřej Frgal. Šanci posbírat první minuty pak dostala i dvojice narozená v roce 2006 – Jan Komárek a Vít Seidl, přičemž první jmenovaný naskočil od začátku na hrotu útoku.

Právě tam ještě Hranice tlačí bota. Po odchodu Jakuba Rolince tým při vší úctě k sedmnáctiletému Komárkovi výrazně postrádá kvalitního a zkušeného útočníka. Vyřešit by to mohla posila last minute.

„Vedení na tom ještě pracuje. Já s tím počítám. Pokud chceme hrát nahoře, potřebujeme hroťáka,“ uvědomuje si kouč Hranic.

Dvě posily Hranice získaly a obě byly výraznými postavami divizní premiéry. Do základu naskočil 26letý křídelník Jiří Kiška. V závěru utkání sice vyfasoval červenou kartu, když se ve snaze vysmýknout ohnal po protihráči, jinak ale byl nebezpečný a mělo by jít o největší hranickou posilu.

Kiška na jaře naskočil do devíti druholigových utkání za Kroměříž, odkud přišel ze Zlínska. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU okusil i v dresu Prostějova a jinak nasbíral 139 startů v MSFL převážně v dresu Otrokovic, kde křídelník platil za lídra ofenzivy a nasázel 29 gólů.

„Týden se rozkoukával, bavilo ho to u nás, tak přijal nabídku a šel do toho. Očekáváme od něj, že nám hodně pomůže. Má potenciál, ale potřebuje se do toho dostat. Maká na sobě, umí se prosadit jeden na jednoho. Teď ale bude bohužel chybět,“ mrzí Malinu.

Druhou, již zmiňovanou akvizicí je 21letý nigerijský záložník na hostování z Líšně Lateef Olawunmi. Minulou sezonu strávil v divizních Vítkovicích, kde ve 26 zápasech dal tři góly.

„Měli jsme na něj tip. Přišel k nám na přáteláky a viděli jsme v něm potenciál. Má věci, které naši kluci nemají. Potřebuje dotrénovat manko,“ okomentoval posilu Radek Malina.

Tento týden má „Eskáčko“ herní volno, původně se mělo střetnout s Kostelcem na Hané, který však svou účast v divizi na poslední chvíli vzdal. Další ligový mač tak Hranice odehrají v pátek 16. srpna od 19 hodin doma s Kozlovicemi.

SK Hranice – SK Baťov 1:1 (0:0)

Branky: 79. Olawunmi – 54. Dvořák.

Rozhodčí: Šafrán – Marcineanu, Láryš. ŽK: Cagaš, Olawunmi – Kašík, Hink. ČK: 92. Kiška.

Hranice: Tomečka – Kunovský (73. Zdražil), Cverna, Kundrát, Koláček (83. Seidl) – Kiška, Kuchař (54. Vavřík), Cagaš, Jasenský, Červenka (54. Olawunmi) – Komárek. Trenér: Malina.