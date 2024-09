„Druhá půle byla dobrá, co se týče naší hry. Byli jsme dominantní, na míči a udávali tempo, to bylo v pořádku. Soupeř ale hrozil z brejků a po našich faulech nebo rozích hrozil a trestal nás,“ hodnotil Miroslav Matušovič.

Poté sice Hranice byly v zápase více na míči, Kuchař gólem do šatny srovnal, po změně stran však opět udeřili domácí. Když už v 85. minutě vyrovnal Červenka, o chvíli později si „Eskáčko“ po standardce dalo gól samo Kunovským.

„Přitom jsem na začátek zápasu upozorňoval, aby se nestalo to samé, co se Skašticemi. Ale stalo se po zbytečné chybě. Přišel trest a nechali jsme si úvod utéct,“ pokrčil Matušovič rameny.

„Nechali jsme se porazit standardními situacemi, což jsou laciné góly. Máte dostatek času se připravit, je to o osobní zodpovědnosti po doby čtyř vteřin. A my dostali dva góly ze standardek, ten rozhodující dvě minuty před koncem. Proto je to tak, jako bychom se porazili sami,“ kroutil hlavou Matušovič.

Na poslední půlhodinu do hry vyběhla i nová posila Hranic. Albánec Elvist Ciku je ve svých 38 letech nejstarším hranickým hráčem, pod Matušovičem působil v Havířově a naposledy kopal divizi v Polance nad Odrou. Kariéru však spojil hlavně s druholigovou Karvinou v letech 2009 – 2014.

„Znám jeho herní kvality, má za sebou skvělou kariéru a spoustu zápasů ve druhé lize. Je to rozdílový hráč, co se týče ofenzivy, vždy dokáže něco vymyslet. Jeho driblink a fotbalové myšlení jsou excelentní,“ pochvaluje si Matušovič.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Elvist Ciku

„Nebral jsem ho proto, aby vysedával na lavičce. Pokud bude zdravý a podtrhne to výkony, je to hráč, který potáhne tým. Je to profesionál, který se baví fotbalem, stačí se na něj podívat. Věřím, že mladým hráčům předá i své zkušenosti,“ přeje si kouč Hranic.

Věk by podle něj neměl být překážkou. „Není to o věku, je to o hráči a o tom, jak dokáže být připravený. Nemusíme navíc zastírat, že náš kádr není nikterak široký,“ připomněl Matušovič.

Hranice v posledních utkáních hrály de facto na 12 hráčů, na lavičce měly dorostence a do toho přišla i zranění, například stopera Cverny, chybí i Vymětalík. K dispozici neměl Matušovič v Holešově ani Petra Vavříka a to samé nyní bude platit o Michalu Kuchařovi. „Museli jsme na to reagovat,“ uzavřel Miroslav Matušovič.