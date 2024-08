„Jsou to hrozně důležité body, protože šlo o velmi těžký zápas. Kluci měli v nohách zápas se Zlínem, podle toho to také vypadalo. Hrála skoro stejná jedenáctka,“ připomněl hranický trenér Miroslav Matušovič.

Na rychlé vedení Skaštic bleskově reagoval Cagaš, hosté však do konce první půle udeřili ještě jednou Frýdlem. Domácím se však po změně stran podařilo skóre překlopit ve svůj prospěch a hubené vedení udržet.

„Vážím si výhry o to víc, že jsme v zápase dvakrát prohrávali a dokázali ho přesto zvrátit na svou stranu. Ukazuje to charakter celého týmu. Musím klukům opět poděkovat. Najít v sobě tuhle sílu, když to od vás všichni očekávají, to je velmi obtížné,“ dobře ví Matušovič.

Stejně jako na Nových Sadech jeho tým zvítězil 3:2, gól dokázal dát i loni ještě prvoligovému Zlínu. Že by se ofenzivnější styl hry pod novým koučem začínal projevovat?

„Ještě to nebylo dobře, co se týče hry, to asi všichni viděli. Představuji si to jinak. Ale je pravda, že chci hrát ofenzivní fotbal. Byl bych spokojenější s méně obdrženými brankami. Chceme hrát aktraktivní fotbal, co baví lidi a při kterém padají góly,“ zopakoval Miroslav Matušovič závěrem.

V pátek večer si jeho tým mohl užívat po vyhrané předehrávce dokonce roli lídra divizní tabulky. Další body budou Hranice chtít urvat na půdě Holešova.

SK Hranice – TJ Skaštice 3:2 (1:2)

Branky: 7. a 67. Cagaš, 53. Červenka – 3. Zavadil, 34. Frýdl.

Rozhodčí: Janeček – Krupa, Potiorek. ŽK: Cverna, Šidlík, Tomečka, Kiška – Lu. Motal, Menšík, Štěpják, Zavadil. Diváci: 312.

Hranice: Tomečka – Vavřík, Cverna, Jasenský, Kiška, Olawunmi (79. Zdražil), Červenka, Cagaš (71. Kuchař), Koláček, Šidlík, Riedl. Trenér: Matušovič.