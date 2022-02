„Do zápasu jsme, na můj vkus, nastoupili trošku laxně a soupeř mohl jít po deseti minutách klidně do dvoubrankového vedení,“ odstartoval své hodnocení uničovský kouč Jiří Neček.

Uničovský tým poslal do vedení v šesté minutě Jan Ambrozek, když chladnokrevně proměnil nařízený pokutový kop. „Do vedení jsme se ale dostali my a spálili jsme pak také velké množství šancí. První poločas mohl skončit 3:0, ale také 4:3. Góly ale nakonec nepadly. To je trochu škoda, protože přišlo poměrně dost diváků a zápas byl herně na solidní úrovni,“ mrzelo Nečka.

Za domácí měl velkou šanci Jakub Rolinc, který se dostal ke dvěma dorážkám. Na druhé straně nastřelili uničovští zase tyčku.

Uničov pod koučem Nečkem stále neprohrál. Rýmařovu nasázel pětku

„Dnes jsme hráli proti velice kvalitnímu soupeři, který měl vepředu dva skvělé útočníky a disponoval rychlou přechodovou fází. Bylo to prostě výborné přípravné utkání,“ pochvaloval si domácí lodivod Roman Matějka.

Slepené penalty změnily ráz hry

Mezi 64. a 67. minutou pak přišel zvrat. Po dvou uničovských faulech v šestnáctce se chopil míče vždy David Heřmánek a dvěma střelami prakticky do stejného místa otočil skóre ve prospěch svého týmu.

Najednou to tak byl třetiligový favorit, který musel dotahovat. Tento fakt navíc zrychlil už tak solidní zápasové tempo.

No a na další přesný zásah nemuseli diváci čekat dlouho. Už v 79. minutě se totiž prosadil střelou schovanou za obránci Aleš Krč a stanovil konečný výsledek zápasu na 2:2.

FOTO+VIDEO: Jedna legenda udržela nulu, druhá dala gól. V Uničově vyvěsili dresy

„Naivně jsme zavinili dvě penalty a v podstatě jsme dostali soupeře do vedení. Povedlo se nám ale naštěstí srovnat a zápas pak už samovolně spěl do remízového konce,“ okomentoval dění v poslední půlhodině zápasu Neček.

„Zápas měl na přípravu skutečně vynikající úroveň. Jenom mě mrzí, že jsme už dlouho nedali gól ze hry. Dnes pouze ze dvou penalt a minule proti Kroměříži vlastně také,“ uzavřel Roman Matějka.

SK Hranice – SK Uničov 2:2 (0:1)

Branky: 64. (pen.) a 67. (pen.) Heřmánek - 6. Ambrozek (pen.), 79. Krč.

Hranice: 1. poločas: Obzina: Bezděk, Kundrát, Markovič, M. Kuchař – Jasenský, Šlér, Pančochář, Marek, Tilkeridis – Rolinc. 2. poločas: Obzina – Vítek, Kundrát, Markovič, M. Kuchař – Heřmánek, Hapal, D. Kuchař – Rak, Lasovský – Kolář. Trenér: Roman Matějka.

Uničov: Uvízl – Koutný, Vejvoda, Můčka, Diblík – Bača Ambrozek, Svoboda, Sečkář – Komenda, Krč. Náhradnící: Vybíral, Kasal, Šidlík. Trenér: Jiří Neček.