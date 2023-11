Podzimní část divize E zakončili už i fotbalisté Všechovic. Ti v posledním patnáctém kole vyrazili na hřiště posledního Nového Jičína a nebyli tam blízko tří bodů. Na jejich úvodní gól však domácí bleskově zareagovali vyrovnáním a další jejich příležitosti zůstaly nevyužity. Po vyloučení kapitána Lukáše Lasovského navíc dohrávali v deseti.

Všechovice - Vsetín | Foto: Foto:Pavel Hrdlička

„Myslím si, že jsme v tom zápase měli jednoznačně na více, než jen na bod. Vedli jsme sice 1:0, ale soupeř se vyhecoval, dal nám gól a na dalších 30 minut nás tak trochu zmáčknul," popisoval průběh hry všechovický trenér Lubomír Kubica.

Úvodní desetiminutovka byla, co se gólů týče, poměrně štědrá. Už v minutě páté otevřel skóre všechovický Adam Vahalík a za další čtyři srovnal na 1:1 domácí Oluwatobiloba Ayomide Adebayo. Tím to ale skončilo a do šaten se šlo za nerozhodného stavu.

„Nemohli jsme se po vyrovnání dostat úplně do našeho klasického rytmu. I tak jsme se ale dostali do nějakých tří či čtyř vyložených šancí," pokračoval všechovický lodivod.

A na dynamický začátek zápasu nenavázala ani druhá půle. I přesto, že byli hosté herně jasně lepší, už žádný další gól nepadl a oba celky si připsaly po bodu. Všechovický tlak v závěru otupila i červená karta, kterou uviděl kapitán celku Lukáš Lasovský.

Sigma se Slavií padla, počtvrté v řadě nevyhrála a vypadla z top šestky

„Po přestávce jsme dominovali. Vytvořili jsme si plno šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Soupeř se dostal možná tak pětkrát za půlku. Škoda druhé žluté pro Lukáše Lasovského. Měl v tu chvíli raději hru zjednodušit a balon odkopnout pryč. Pak by nemusel tahat za záchrannou brzdu. Nakonec se to už nějakým způsobem k té remíze dohrálo," uzavřel Lubomír Kubica.

Všechovičtí tak mají po podzimní části na svém kontě šestnáct bodů a udrželi se na své jedenácté příčce. Na desátou HFK Olomouc ztrácejí dva body a na dvanácté Skaštice s třináctým Kostelcem na Hané si drží jednobodový náskok. Jarní část odstartují v neděli 10. března v Bzenci.

FK Nový Jičín - TJ Tatran Všechovice 1:1 (1:1)

Branky: 9. Adebayo - 5. Vahalík.

Rozhodčí: Broskevič - Kroupa, Mitura. ŽK: Kebe, Palla, Klimeš, Hurta, Bartoň - Hoffmann. ČK: 74. L. Lasovský (VSE). Diváci: 107.

Nový Jičín: Hub - Nippert, Kebe, Magdon, Adebayo, D. Palla (53. Janovský), Onyechere, Klimeš, Hurta, Cacek (46. Bartoň), Kocián (90+3. M. Palla). Trenér: Pavel Kunc.

Všechovice: Machalický - Skácel (46. Cubo), Vahalík (88. Nehyba), Richter, M. Lasovský, L. Lasovský, D. Rolinc, Staněk, Kuchař, Hoffmann, Bezděk. Trenér: Lubomír Kubica.