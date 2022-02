Jaké máte momentálně pocity?

Je to strašně špatné a strašné. Mám na Ukrajině maminku, manželka tam má celou rodinu. Ani nemůžu říct, jak moc se obáváme a máme strach. Hoří všechno, je to už i v Charkově, v Kyjevě, všude… Sledujeme od rána na zprávy a je to, nevím, nedokážu to ani vysvětlit. Nikdy jsem nepočítal, že v této době můžeme jít do války, je to hrozný a nevím, co bude dál.