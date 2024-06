Fotbalisté Všechovic vůbec nezvládli důležitý zápas na hřišti Baťova. Po prospané první půli sice prohrávali pouze 0:1, nakonec však vezou z umělé trávy debakl 0:4 a vzhledem k ostatním výsledkům se propadli na předposlední místo v divizi E.

„Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Nevím, čím to bylo, nedokážu si to vysvětlit… Neomlouval bych to tím, že jsme hráli na umělce. Nebyli jsme na hřišti pohybově, bojovností ani nasazením. Mohli jsme být rádi, že to bylo po poločase 0:1,“ hodnotil všechovický trenér Zbyněk Vinklar.

„Ve druhé půli jsme začali více běhat, více hrát, chtěli jsme to nějakým způsobem otočit. Bohužel nás soupeř vždycky potrestal z nějakého brejku. Otevřeli jsme to, stáhli hru na čtyři obránce a dali tam tři útočníky. Měli jsme optický tlak, převahu, ale góly nám tam nepadaly. Neměly ani pořádně z čeho. Soupeř byl jednoznačně lepší. Zápas jsme nezvládli,“ litoval Vinklar.

Po změně stran totiž Tatran ještě třikrát inkasoval a vezl si výprask 0:4. Navíc týmy okolo něj - Kostelec na Hané i HFK Olomouc - vyhrály, a tak Všechovice padly až na předposlední místo. Momentálně mají 28 bodů a o záchranu v divizi musí ještě poslední dvě kola bojovat.

„Takhle se o body o záchranu nehraje. Špatný úvod byl rozhodující. Mrzí to, protože šlo o utkání o šest bodů. Prohra i výsledky ostatních soupeřů jsou komplikace. Sledujeme je. Máme to ale pořád ve svých rukou a musíme se soustředit sami na sebe, připravit se na Kozlovice. Viděli jsme, že jsou hratelní a k poražení. Zkusíme je porazit také,“ uzavřel Vinklar.

SK Baťov - Tatran Všechovice 4:0 (1:0)

Branky: 58. a 74. Chytil, 16. Buchta, 79. Šiška.

Rozhodčí: Rygl - Grečmal, Labaš. ŽK: Kuchař (V.). Diváci: 78.

Všechovice: Spurný - Vahalík (87. Rolinc), Richter, Kuchař, Bezděk, Adamčík (63. Orava), Lasovský, Vozák, Staněk, Skácel, Kurfürst (75. Kopecký). Trenér: Zbyněk Vinklar.