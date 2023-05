Ze všech moravskoslezských divizních skupin je na tom kromě zmíněné Holice navíc aktuálně hůře dalších šest týmů. To dává Tatranu skoro jistotu záchrany. „Nechceme na to ale spoléhat. Rádi bychom si uhráli co nejvíce bodů,“ říká trenér Všechovic Lubomír Kubica.

Vzhledem k rozšíření moravskoslezských divizních skupin ze 14 na 16 účastníků má totiž dle posledních informací ze Sportovně technické komise Řídící komise pro Moravu padat ze všech tří soutěží pouze jediný tým – ten s nejnižším počtem bodů. Záležet ještě bude na počtu moravských sestupujících ze 2. ligy. Zachránit se v divizi E nicméně klidně může i poslední Holice momentálně s 13 body.

„Teď nás čeká právě Holice. Když bychom vyhráli, tak jí odskočíme ještě víc,“ ví Kubica, že v případě triumfu v Olomouci by se už těžko někdo z Všechovic čtyři kola před koncem obával sestupu.

Kdo se bát musí? Aktuálně nejhůř je na tom Bystřice nad Pernštejnem z divize D (11 bodů), následují 1. HFK Olomouc (13), Humpolec (14, divize D), Bruntál a Břidličná (oba 14 a divize F).

Ubránili „ligového“ Ukrajince

Poslední domácí triumf nad sedmým Holešovem tak byl důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát.

„Určitě jsme za tři body rádi, to je bez debat. Holešov udělal na jaře obrovský progres oproti podzimu. Ale takticky jsme se na něj připravili a kluci to do puntíku splnili. Soupeře jsme postili snad do jedné šance,“ pochvaloval si Lubomír Kubica.

„Zodpovědný výkon. Podařilo se nám skvěle eliminovat velkou podporu soupeřovy ofenzivy Igora Semenynu, to byl základ k úspěchu,“ ví Kubica o přednostech 34letého Ukrajince, který měl před konfliktem na Ukrajině nakročeno do tamní nejvyšší soutěže.

Ve Všechovicích se ale neprosadil. „Pro nás je teď nejdůležitější neskončit poslední v tabulce. Tak to bereme. Když kluci předvedou takový výkon jako proti Holešovu, můžeme ještě i poskočit. Před sebou máme i zápas s Přerovem, který se na jaře trápí,“ dodal závěrem Lubomír Kubica.

