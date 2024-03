/FOTOGALERIE/ Naposledy na konci října se fotbalisté Všechovic radovali z divizní výhry. Dlouhé čekání ukončila jarní domácí premiéra Tatranu. Konkrétně 90. minuta, centr Adama Vahalíka a přesná hlavička do protipohybu brankáře v podání Radka Skácela, která rozhodla o všechovické výhře 2:1.

Fotbalisté Všechovic (v modrém) proti SK Jiskra Rýmařov (2:1). | Foto: Pavel Hrdlička

„Celkově jsme byli lepším týmem, ale byla z nás cítit nervozita, protože výsledkově jsme se v poslední době trápili,“ přiznal trenér Tatranu Zbyněk Vinklar, který při své obnovené premiéře na lavičce Všechovic předešlý víkend padl v Bzenci 2:3.

Tentokrát šel jeho tým do vedení 1:0 po proměněné penaltě z kopačky Bezděka. „V prvním poločase jsme byli určitě lepší, měli jsme tam další závary a pološance, avšak nedokázali jsme je přetavit ve větší náskok,“ ohlédl se Vinklar.

To se Tatranu málem vymstilo. „Soupeř využil šanci po naší chybě,“ okomentoval kouč vyrovnání, které zařídil v 60. minutě vlastní gól Adamčíka. „Pořád jsme ale věřili, že to zvládneme. Vystřídali jsme, kluci z lavičky přinesli oživení a pestrost ve hře. Byli jsme trpěliví a Radek Skácel to tam v devadesáté minutě šoupl,“ oddechl si Zbyněk Vinklar.

Všechovice se díky páté výhře v sezoně posunuly na desátou příčku divize E, třináctý Rýmařov však nyní ztrácí jen bod.

Tatran Všechovice – SK Jiskra Rýmařov 2:1 (1:0)

Branky: 25. z pen. Bezděk, 90. Skácel – 60. vl. Adamčík.

Rozhodčí: Sklář – Trigas, Korch. ŽK: Cubo, M. Lasovský – J. Kocúr, T. Furik, Kršek. Diváci: 180.

Všechovice: Jílovec – Kurfürst, Richter, Vozák (69. D. Rolinc), Staněk, D. Kuchař, Kopecký (56. M. Lasovský), Bezděk (56. Vahalík), Adamčík, Cubo, Orava (69. Skácel). Trenér: Vinklar.