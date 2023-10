/ROZHOVOR/ Dát přes milion (spíše skoro dva) do kopaček vůbec nemusí být špatná investice…

V divizi Tatran vyšším poměrem nevyhrál, rekordní však zůstává památné domácí vítězství 12:0 nad Dubickem 17. června 2018 na závěr krajského přeboru.

„Rekord potěší, ale výhra a to, že jsme konečně dostali jen gól, je pro nás mnohem důležitější,“ pousmál se všechovický trenér Lubomír Kubica. „Neřešili jsme to, chtěli jsme hlavně hrát zodpovědně, což nám v této sezoně chybělo,“ dodal.

Vsetín ve šlágru s Kozlovicemi přišel o vedení i vyloučeného Zbranka

Všechovice v letošním ročníku divize E nasázely už 28 branek. Více dalo jen vedoucí Strání. Střílení gólů není pro Tatran problémem, bota všechovické borce tlačila v defenzivní práci.

„Kladl jsem na to v týdnu velký důraz a kluci vše do puntíku splnili. Soupeř měl sice nějaké standardky, ale všichni si plnili věci do defenzivy. Kdyby takto hráli směrem dozadu v zápasech, kdy jsme i o dva góly vedli, jsme v tabulce úplně někde jinde,“ má jasno Kubica.

V prvním poločase se dvakrát prosadili Daniel Rolinc a Patrik Hoffmann, svůj třetí gól v sezoně dal i Adam Vahalík. Do kabin se šlo za stavu 5:1!

„Zjednodušili jsme hru, byli hodně v nábězích, díky čemuž jsme se dostávali do šancí. Do ofenzivy nám to ale jde celou sezonu,“ zmínil Lubomír Kubica.

Ve druhém poločase už Tatran neinkasoval, Martin Lasovký uzavřel už v 53. minutě na 6:1, pak se všechovický gólostroj zastavil. I tak se ale mohla slavit nejvyšší divizní výhra historie.

„Posedělo se, ale protože se hrálo v neděli, tak nic velkého. V sezoně ale plánujeme některé zápas na sobotu, abychom mohli tmelit partu,“ prozradil Kubica.

Domácí trojzápas? Kvůli rekonstrukci

Například v sobotu 4. listopadu Tatran přivítá atraktivního soupeře z Kozlovic. Už příští týden přitom v neděli hraje další domácí zápas – proti Baťovu.

Domácí trojzápas se ve Všechovicích bude hrát kvůli plánované rekonstrukci trávníku na konci jara příštího roku. Tatran tak závěr sezony bude hrát venku nebo v azylu.

Tatran Všechovice – TJ Skaštice 6:1 (5:1)

Branky: 4. a 45+4. D. Rolinc, 14. a 25. Hoffmann, 30. Vahalík, 53. M. Lasovský – 37. Konečník. Rozhodčí: Pospíšil – Votava, Mikulášek. ŽK: Rolinc – Konečník. ČK: 74: Motal (po 2. ŽK). Diváci: 190.

Všechovice: Machalický – Cubo, Vahalík (78. Adamčík), Richter (78. Kurfürst), M. Lasovský, D. Rolinc, Pumprla (42. Skácel), Kuchař, Hoffmann (78. F. Rolinc), Bezděk. Trenér: Kubica.