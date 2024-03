„Líbilo se mi, jak má precizně vymyšlené tréninky. Přesně ví, co dělá, má skvěle připravené hráče. Celkově má organizaci na vysoké úrovni. Každý trenér má něco, snažím se jít svojí cestou,“ říká rodák z Kelče, který se v žákovském věku posunul do Hranic, odkud zamířil za větším fotbalem do Baníku Ostrava.

„Vždycky jsem měl nejvyšší ambice. Když jsem byl v Bystřici pod Hostýnem, měl jsem nabídku do druhé ligy do Třince. Kvůli zranění jsem ale nemohl přestoupit a tam to skončilo. Vždy jsem ale chtěl hrát co nejvýš,“ přiznal Zbyněk Vinklar.

Na trenérské dráze

Zdraví mu sice vystavilo stopku, ve Vinklarovi však zrála myšlenka stát se trenérem.

„Hned po konci kariéry jsem nevěděl, co budu dělat. Začal jsem normálně chodit do práce. Časem mě jeden známý přivedl k týmu v Kelči, kde mě to zase začalo bavit, fotbalové prostředí a emoce byly zpátky,“ zavzpomínal.

Postupně se kromě týmu Kelče dostal ke koučování žáků ve Valašském Meziříčí a poté, právě u Tatranu Všechovice, dostal možnost trénovat i muže.

„Vždy mě bavilo se dívat na tréninky, co a proč děláme. Věděl jsem, že se tomu chci věnovat dál. Postupně jsem si udělal licence. Člověk se pořád snaží nějakým způsobem posouvat,“ říká majitel licence UEFA A.

S týmem Tatranu zažil dva postupy, tři sezony koučoval tým v divizi, aby jej na jaře 2020 nahradil Lubomír Kubica. Vinklar nakonec kývl na roli asistenta ve Valmezu.

„Stavěl jsem barák, měl jsem jiné vytížení. Chtěl jsem si taky vyzkoušet jinou roli. Když mě oslovil pan Hajný, kývl jsem. Je to zkušený kouč, chtěl jsem nabrat poznatky a zůstal u fotbalu,“ vrátil se Vinklar ke štaci vedle Pavla Hajného.

Teď už se bude pokoušet vytáhnout Tatran Všechovice na vyšší, než je 11. příčka v tabulce divize E.

„Ve Valmezu jsem postupně cítil, že bych chtěl zase u něčeho být. U něčeho, co bych mohl více ovlivnit. Ozvaly se Všechovice a neváhal jsem. Mám to blízko, znám dobře prostředí, fanoušky, zázemí, líbí se mi tam. Luboš Kubica tam odvedl v poslední době kus dobré práce. Je na co navázat,“ uvědomuje si Zbyněk Vinklar.

První ostrou prověrkou pro jeho tým bude sobotní utkání na půdě čtvrtého Bzence, který doma na podzim ztratil pouhé tři body.