„Zatím nemáme žádné podrobné informace, co by konec nouzového stavu pro nás mohl přinést. Jsme připravení začít trénovat, ale pouze pokud to bude oficiálně povolené. Nebudeme si hrát na hrdiny a něco pomocí různých kliček obcházet. To jsme nedělali ani dosud,“ má jasno trenér HFK Olomouc Jiří Derco.

Do plného tréninku hned od pondělí se nepohrnou ani hráči Ústí na Hranicku.

„Je potřeba zapnout zdravý rozum. Nevím, jestli by teď za současné situace bylo košer vlétnout do toho naplno. Pokud by například bylo zavedeno omezení tréninku ve skupinkách po deseti, to už by pro mě bylo východisko,“ řekl asistent hlavního trenéra účastníka krajského přeboru Radim Žingor.

Také ústečtí fotbalisté trénují stále v rámci nastavených možností a návrat do normálu by pochopitelně všichni uvítali.

„Nikdy jsem takovou hrůzu nezažil. Už je to na palici, kluci potřebují partu a kolektiv, o tom fotbal je, to jim nejvíce chybí. Určitě by chtěli do tréninku, ale vše bude záležet na tom, jaká bude situace,“ dodal Žingor.

Divizní Kozlovice zatím možnost návratu na hřiště vůbec neřešily.

„Ta situace je tak nepřehledná, že vůbec nevím, jak se k tomu stavět. Je možné, že se vůbec nic nezmění. Uvidíme až příští týden, jak se vše vyvine. Pak teprve budeme něco řešit,“ uvedl předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko, který má na vesnici u Přerova na starosti také oblíbenou restauraci přímo ve fotbalovém areálu.

Vyčkávat budou také na Nových Sadech.

„Uvidíme, co bude. Kluci pokračují v individuálních plánech. Pokud to situace umožní a vedení klubu nás pustí na hřiště, tak samozřejmě okamžitě začneme. Vše ale rozumně,“ doplnil Rostislav Sobek, trenér divizního celku z Olomouce.

TRÉNINK UŽ OD PONDĚLÍ?

Co nejdříve do tréninku, klidně hned v pondělí, by se rádi pustili v Přerově. Viktorka už dříve překvapila testováním celého A-týmu, které však nakonec po neschválení nové podoby tabulky opatření PES bylo zbytečné.

„U mužů se chystáme na začátek trénování, ale podrobnosti a to, v jakém módu by to mělo být, si necháme zatím pro sebe, protože stále nevíme, co přijde shora,“ naznačil předseda 1. FC Viktorie Přerov Břetislav Holouš. „Mládež zatím zůstane ve stejném rytmu jako předtím. Individuálně a ve skupinkách mimo areál,“ dodal Holouš.

V Hranicích budou závislí na tom, zdali město zprovozní areál SK Hranice.

„Čekáme, co bude. Uvidíme, jak zareaguje město, určitě bychom otevření využili a začali s tréninkem, ať už jen neběháme a neposilujeme a zahrajeme si konečně fotbal,“ řekl hranický kouč Radek Fojtů.