„Kluci nechtěli hrát. Ta událost jeje pořád čerstvá, nálada v mužstvu je pořád taková ponurá, pro všechny je to nepříjemné. Rozhodli jsme se utkání odložit a se Všechovicemi se domluvit na náhradním termínu,“ potvrdil Deníku předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

„Jsme rádi, že nám Tatran vyšel vstříc a dopadlo to takto. Do té doby to snad kluky nějak přejde,“ dodal.

Martin Šustr zemřel ve věku nedožitých 32 let v úterý ráno. Poblíž Skalice nad Svitavou na Blanensku se jeho osobní automobil střetl s kamionem.

Tragédie. Kozlovický gólman Martin Šustr nepřežil autonehodu

Ještě v minulé sezoně sbíral starty v nejvyšší soutěži v dresu brněnské Zbrojovky. Na podzim dělal jedničku v druholigovém Vyškově, v zimě však poměrně překvapivě zamířil do divizních Kozlovic.

„Byl to spíš tichý kluk, který ale zapadl do kabiny. Mužstvu výrazně pomohl v posledních zápasech. Jeho výkony byly nadstandardní,“ vyzdvihl Lubomír Korytko zejména nedělní výkon Šustra doma proti Novým Sadům (výhra Kozlovic 3:2).

„Za ty čtyři měsíce jsem jej poznal i jako člověka. Byl to slušný kluk. Našli jsme si k sobě cestu,“ zmínil kozlovický předseda.

Kozli bez gólmana

V této chvíli jde sice o druhořadou informaci, Kozlovice však musí současně řešit také vzniklý problém mezi třemi tyčemi. Bývalá dvojka Petr Kadlec totiž před startem jara zamířila na hostování do nedalekých Radslavic (I. B třída).

V kádru trenéra Rolince se neobjevoval ani Radim Unger. Muž, který by s největší pravděpodobností nyní zaujal post kozlovické jedničky, s týmem dle informací Deníku ani netrénuje. Nyní by však ve hře mohl být jeho návrat.

„Určitě bych byl rád, kdybychom soutěž důstojně dohráli,“ naznačil Lubomír Korytko.

Momentálně mají Kozlovice k dispozici pouze dva dorostenecké brankáře. V posledních duelech byl připraven naskočit Ondřej Kolařík (2005).