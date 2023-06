Všechovičtí fotbalisté se v předposledním 25. kole divize E postarali o překvapení kola. Jeli totiž v ne moc utěšeném stavu kádru na hřiště o postup bojujícího Slavičína a po úspěšném obratu ve skóre si odtamtud odvezli tři body za vítězství 2:1. Slavičínu tak v titulové bitvě na dálku zbyly oči pro pláč a radovat se mohly Kozlovice, kterým stačila domácí remíza 0:0 se Šternberkem.

Divizní fotbalisté Slavičína (v modrém) v posledním kole sezony nedosáhli na tolik potřebné vítězství a naopak v neděli odpoledne doma nečekaně podlehli Všechovicím 1:2. | Foto: pro Deník/Zdeněk Rumplík

„Výsledku si nesmírně ceníme. Ještě navíc když k tomu připočtu, že jsme tam jeli ve dvanácti lidech. Na střídačce jsem měl jenom Denise Holuba, kterého jsem chystal jako alternativu buď za hráče, který měl 39 horečky anebo druhého s bolavým kolenem. Už ve čtvrté minutě se nám ale zranil Rolinc, s čímž nikdo nepočítal a musel jsem tak střídat ho. V tu chvíli jsem na střídačce měl už jenom svého asistenta Míšu Šroma, který pak musel do hry také," popisoval neradostnou situaci svého týmu při utkání všechovický kouč Lubomír Kubica.

Jen čtyři minuty po onom neočekávaném střídání udeřili domácí jako první. V osmé minutě otevřel skóre Matěj Fiala. Slavičínští se však ze svého vedení radovali pouhých sedm minut, kdy se podařilo srovnat Radku Skácelovi. Za stavu 1:1 se pak šlo i vstříc poločasové přestávce.

„První poločas byl z naší strany, tak jak se ostatně prezentujeme už posledních šest zápasů, nadstandardní. Dostávali jsme se do šancí a bylo to vyrovnané. Po inkasování se nám navíc podařilo rychle vyrovnat," liboval si lodivod Všechovic.

A to nebylo vše. V 74. minutě totiž Skácel přidal i svou druhou branku v zápase a senzace kola najednou začala dostávat reálné obrysy. Domácí pak sice vrhli všechny své síly do útoku, vyrovnat se jim už ale nepodařilo.

Všechovičtí si z trávníku druhého celku tabulky odvezli tři body, díky kterým o skóre přeskočily dvanáctý Šumperk a před posledním kolem ještě vyhlíží naději na konečné desáté místo. Za Bzencem totiž zaostávají o pouhé dva body.

„Po druhém gólu jsem viděl, že už nám docházejí síly. Slavičín nás přečísloval, zmáčkl nás a ukázal, že je zaslouženě na té pozici, na které je. My jsme se ale zatáhli a i se štěstím se s tím vypořádali. Klobouk dolů před klukama, jak to zvládli. Dopomohli jsme tím navíc Kozlovicím k postupu, tak třeba se od nich dočkáme nějaké té bečky," smál se všechovický trenér.

Všechovičtí fotbalisté tak pokračují v dobrých výkonech z poslední doby, které však ne vždy byly potvrzeny i odpovídajícími výsledky.

„Po Skašticích, kde to kluci šli jenom odchodit, se změnilo myšlení a v posledních šesti zápasech to bylo úplně něco jiného. Když jsme prohrávali, tak jedině kvůli individuálním chybám. Doufám, že to s Přerovem ukončíme stejným výkonem, ať si ho pak můžeme přenést i do další sezony," uzavřel Lubomír Kubica.

FC TVD Slavičín - TJ Tatran Všechovice 1:2 (1:1)

Branky: 8. Fiala - 15. a 74. Skácel.

Rozhodčí: Janeček - Písečný, Malý. ŽK: Machalický, Skácel, Nehyba (všichni VŠE). Diváci: 170.

Slavičín: Pjajko - Škubník (78. Žůrek), Malenovský (60. Kořenek), Rožek, Naňák (83. Goňa), Školník, Vincour, Juřica, Dekleva, Vašulka, Fiala (78. Kalus). Trenér: Petr Slončík.

Všechovice: Machalický - Richter, Helešic, Skácel, Adamčík, L. Lasovský (65. Šrom), Nehyba, Rolinc (4. Holub), Bezděk, Kuchař, Orava. Trenér: Lubomír Kubica.