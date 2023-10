Tatran prožíval malé déjà vu, podobně už přišel o vedení 2:0 doma s HFK Olomouc, kdy nakonec nebral ani bod a Kubica poprvé mluvil o nezodpovědnosti svých hráčů směrem do defenzivy. Na to si stěžoval také po prohře ve Šternberku. A nyní vše zopakoval s tím, že se mu nelíbil přístup zkušenějších borců.

„Kluci a hlavně někteří zkušenější hráči nehrají disciplinovaně, to je náš velký problém. Myslíme si, že jsme fotbalisti a jsme za to trestáni. Je to nezodpovědnost vůči týmu, vůči klubu. Musíme si sednout na zadek a poctivě bránit odzadu,“ řekl kouč po další prohře v Přerově.

„Dopředu můžu, dozadu musím. Někteří hráči si myslí, že se to odbrání samo! Tak to není, o tom fotbal není. Když do toho nedáváte srdce a touhu, vypadá to přesně takto, bohužel,“ nebral si Kubica servítky.

Chuda: Nejlepší soupeř, co přijel

Úplně opačné pocity panovaly na přerovské straně. Zatímco Kubica hlasitě spílal svým svěřencům v šatně, na trávníků probíhaly bujaré oslavy. „Totální euforie. To, co jsme tady dnes zažili, si budeme pamatovat do konce života,“ usmíval se přerovský trenér David Chuda.

„Naháč“, kotrmelce i hvězdice. Takto Viktorka slavila obrat snů

Do smíchu mu ale dlouho nebylo. Jeho tým sice vedl od 21. minuty po zásahu Brauna, další šance ale nevyužil, a tak přišel trest v podobě vyrovnání Tomáše Cuba.

„Vstoupili jsme do toho bojácně, protože jsme věděli o obrovské kvalitě Všechovic. Absolutně v tabulce nepatří tam, kde jsou. Opravdu to byl asi nejlepší soupeř, co sem přijel. Věděli jsme ale, že jsou bolaví směrem do obrany,“ prozradil Chuda.

„Měli jsme čtyři čisté tutovky, šli jsme do vedení, druhý gól nebyl uznán pro ofsajd. Soupeř pak potvrdil svou kvalitu a dal nám do šatny gól z rohu,“ kroutil kouč hlavou.

Ještě hůř Davidu Chudovi bylo po změně stran. Góly Danielů Kuchaře s Rolincem poslaly Všechovice do v tu chvíli zaslouženého vedení.

„Asi na nás byla ještě vidět deka z vyrovnávacího gólu. Byli jsme čtvrthodiny úplně mimo mísu, soupeř dal zaslouženě dva góly. V tu dobu mi bylo zle, nedobře,“ pousmál se Chuda, kterému ovšem vyšla střídání. „Caletka s Adamem Kocianem do toho vnesli svěří vítr,“ zmínil.

V 61. minutě předvedl ve vápně svou šikovnost Jan Kudlička a i s přispěním štěstí a odrazu od hostujícího obránce snížil. Vzápětí vyslal Masný vynikající centr na zakončujícího Repčeka.

Rázem bylo srovnáno a Přerov si šel za obratem. Ten dokonal dvougólový střelec Jakub Braun.

„Pochvalu zaslouží i všichni tři sudí, kteří výborným výkonem dali razítko na tohle skvělé utkání,“ netradičně David Chudy vyzdvihl i výkon arbitrů Deneva, Fabeše a Mrázka. Po předešlých křivdách příjemná změna.

Viktorka se tak konečně odrazila do klidných vod divize E a v sobotu zajíždí k dalšímu těžkému utkání do Holešova.

Skalp lídra! Zubři skolili Porubu v nájezdech a přivezli body

1. FC Viktorie Přerov – Tatran Všechovice 4:3 (1:1)

Branky: 21. a 77. minuta Braun, 61. Kudlička, 63. Repček – 44. Cubo, 48. Kuchař, 55. D. Rolinc.

Rozhodčí: Denev – Fabeš, Mrázek. ŽK: Richter (Všechovice). Diváci: 157.

Přerov: Bělka – Javora, Řezník, Masný (77. Jakubowicz), V. Kocian, Repček, Kudlička, Janyška (57. A. Kocian), Verbich (57. Caletka), Braun (84. Vařecha). Trenér: Chuda.

Všechovice: Machalický – Richter (81. Adamčík), Kuchař, Staněk (81. Pumprla), Cubo, L. Lasovský, Bezděk, Hoffmann (68. Skácel), M. Lasovský, Orava (57. Nehyba), Rolinc (57. Vahalík). Trenér: Kubica.