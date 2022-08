„Věděl jsem, že frýdlantští hráči to hrát chtějí. Už kvůli fanouškům. Takže jsem tomu popravdě moc šancí nedával,“ pokrčil David Rojka rameny.

Změny v kádru



Přišli: David Urbášek (?), Pavel Šišlák (oba Ústí), David Kašpárek (HFK Olomouc), Marko Kunka (Myjava), Michal Zimčík (návrat z hostování)

Odešli: Jan Beňa, Adam Dittmer (oba Hranice), Volodymyr Krynskyj (Prostějov)

Frýdlant se do soutěže nejprve přihlásil, poté ale nedostal mimořádnou dotaci od města. To už bylo po losovacím aktivu. Ve hře tedy byla pouze „výměna“ s Přerovem a přesun 1. BFK do divize E. „Náklady na cestování by pak pro ně byly podobné, jako kdyby hráli MSFL,“ zmínil Rojka.

Přerovu se však v minulých týdnech otvírala ještě jedna cesta do MSFL. Vedla přes Vratimov, který z finančních důvodů třetí nejvyšší soutěž hrát nechtěl. Licenci však nakonec přesunul do Vítkovic, čtvrtého celku divize F.

„Musíme si MSFL vybojovat sami,“ je si vědom přerovský kouč.

S kým za postupem?

Vykopat triumf v divizi bude muset Přerov bez ukrajinského brankáře Krynského, který už vychytal čisté konto v 1. kole druhé ligy za Prostějov, bez špílmachra Adama Dittmera či křídelníka Jana Beni, kteří zamířili do třeiligových Hranic.

Přerov se těší na měření sil s Prostějovem. Kde ale bude hrát?

Viktorku naopak má posílit záložník Pavel Šišlák, který dříve kopal divizi v Hranicích a naposledy táhl Ústí ke druhému místu v krajském přeboru. Ze stejného celku do Přerova údajně míří brankář David Urbášek, ale prozatím jeho hráčem není. Útok má posílit hráč olomoucké Sigmy David Kašpárek, který působil v Holici. Z hostování se vrací Michal Zimčík a šanci dostane i slovenský záložník z Myjavy Marko Kunka.