Zajímavou cestou se pod trenérem Davidem Rojkou vydává na další divizní etapu přerovská Viktorie. Domů do Přerova se vrátilo několik talentů, které si dříve vyhlédla olomoucká Sigma či Slovácko, aby nyní utvořili osu mladého týmu, který v úvodním kole překvapil skalpem půlmistra minulé sezony.

Fotbalisté 1. FC Viktorie Přerov (v modrém). Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Bylo to důležité pro mladé kluky do další práce. Máme dva, tři zkušené hráče, zbytek se motá kolem dvaceti let. Příprava nám až tak nevyšla, tohle nás, doufám, nakopne,“ věří bývalý ligový útočník Rojka.