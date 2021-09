Příliš velké sebevědomí? Možná. Dle trenérů Viktorky jde ale spíš o mentální nastavení. Koryčan na sebe vždy klade ty největší nároky. „Byl vždy takový. Když nedá čtyři góly v zápase, tak je nespokojený,“ řekl v nadsázce šéftrenér mládeže 1. FC Viktorie Přerov David Chuda.

Naposledy to byly dvě branky do sítě Skaštic. „Ale nebyl to od nás hezký fotbal na koukání,“ opět našel negativa na výhře Přerova 3:0.

Koryčan každopádně upoutal už během prvních kol. Skvělá technika, sebevědomí v soubojích jeden na jednoho, žádný problém podržet míč ve středu hřiště i u postranní čáry. Cenné vlastnosti pro hrotového útočníka, které pramení také z toho, že Koryčan vlastně ještě nedávno hrával spíše středního záložníka.

Dohrávka divize E mezi Hranicemi (v zeleném) a Přerovem.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Instinkt zabijáka

„Někdy v šestnácti letech mi trenér Pavel Hošek řekl, že ve mně vidí útočníka. Posunul mě tam, já začal dávat góly a už je z toho můj post,“ zavzpomínal Tadeáš Koryčan.

„Potkal jsem se s ním, když přešel do přerovské šestnáctky. Už když jsem viděl, jak se chová s míčem na tréninku, věděl jsem, že má obrovský talent. Už v té době byl komplexním hráčem,“ popsal i zmiňovaný mládežnický trenér Viktorky a kouč Beňova Pavel Hošek.

„Viděl jsem na něm, že ve středu zálohy je výborný, má periferní vidění. Ale když se dostal do zakončení, měl instinkt zabijáka. Tak jsme ho dali do útoku a ukazuje se to jako dobrý tah,“ pousmál se Hošek.

Pro Přerov jde každopádně o dar z nebes. Nebo spíše o důkaz dobré práce s mládeží s návazností na mužský A-tým. Sehnat kvalitního hrotového útočníka, to je pro divizní celky mnohdy nadlidský úkol. Otázkou zůstává, jak dlouho ve Viktorce zůstane.

„Zatím žádné plány nemám, ale doufám, že si mě někdy někdo všimne,“ přiznal Tadeáš Koryčan.

Dříve absolvoval několik tréninků s olomouckou Sigmou, ta však výraznější zájem neprojevila. „Byl sice technický, ale menšího vzrůstu. To Sigmu ani Baník netankuje,“ vysvětlil David Chuda.

Ale pozor. Koryčan dospěl, narostl do slušných proporcí a stejně by si v 1. lize nejraději zahrál jinde. Jeho vysněným českým klubem je momentálně Slovácko a fotbalovým vzorem Lionel Messi.