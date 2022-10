„Když ustoupím ze své hry, budu v Přerově,“ hlásil Pavel Vrba po srpnové domácí prohře 1:2 s Teplicemi. Dnes už není trenérem Baníku Ostrava. „Klidně bych ho ale jako mentora nebo asistenta vzal,“ zavtipkoval David Rojka. „Je to samozřejmě jiný svět, i když mentor by se nám opravdu hodil,“ řekl už vážněji.

Pohledný fotbal bez gólů

Spekulace o jistotě Rojkova postavení rychle utnul předseda 1. FC Viktorie Přerov Břetislav Holouš. „Nového trenéra nehledáme, víme, kde je zakopaný pes,“ hlásí.

„Mančaft v minulé sezoně narazil na svůj výkonnostní strop, přidala se k tomu i nějaká smůla. Jakmile se přestalo dařit, mladí hráči jsou z toho hotoví. Herně to ale není špatné, jen neproměňujeme šance,“ analyzoval Břetislav Holouš.

A nutno říct, že správně. Přerov v divizi předvádí většinou pohledný fotbal s velkým množstvím gólových šancí, postupně odstranil i zbytečné chyby v zadních řadách z úvodu sezony. Co tomu chybí? „Nemáme klasického střelce,“ má jasno David Rojka.

Ano, před sezonou sice přišel z Holice David Kašpárek, který nasázel šest gólů za 829 odehraných minut, je ale sám. „Těch šancí měl taky daleko víc, není to klasický střelec. Určitě nám moc pomáhá, ale je paradox, že když dá gól, nevyhráváme,“ pokrčil Rojka rameny.

Kvalitní útočník se pochopitelně hledá obrovsky těžce, nakonec tak přeci jen klub doplácí na přestup Tadeáše Koryčana do 1. FC Slovácko. Ale právě hledání kanonýra mezi vlastními nadějnými odchovanci, to je jedna z cest pro Viktorku.

„Máme nějaký finanční strop, musíme pracovat s mladými hráči,“ souhlasí David Rojka.

Vytáhne Viktorka „no name“ střelce?

Další možnost? Vytáhnout některého z šikovných střelců z nižších soutěží. Šanci by v zimě měl dostat útočník Beňova a odchovanec Viktorky Marek Macháček, s 11 góly aktuálně nejlepší střelec I. B třídy.

Pět gólů za poločas! Zabijáka Beňova probudil spoluhráč. Teď má šanci v divizi

„Oslovíme ho na zimní přípravu. Pak to bude na něm. Je to samozřejmě možná cesta, ale už jsme jí zkoušeli jít,“ narážel David Rojka například na v nižších soutěžích vyhlášeného ostrostřelce Lipníka nad Bečvou Lukáše Kovaříka, který nyní působí v Bělotíně. „Ti hráči často nechtějí tolik trénovat a skok je to opravdu veliký,“ upozornil David Rojka.

S další dávkou nadsázky by mohl kopačky obout sám přerovský kouč. „Možná před dvaceti lety,“ zasmál se bývalý útočník Sigmy Olomouc či Mladé Boleslavi.

Pravdou je, že před třinácti lety kopal divizi v Protivanově. To už je nějaká řádka let. „Svoje jsem si tam i bez kolene odehrál. Možná tak z nějaké standardky bych se teď dokázal prosadit, to nám taky nejde,“ pousmál se Rojka.

Posledním bolavým místem Přerova jsou zkušenosti a odchody důležitých hráčů. Jeden z ostřílených borců Pavel Šišlák utekl během podzimu do Bělotína. Před sezonou kromě brankáře Krynského, který odešel chytat dle domluvy druhou ligu do Prostějova, opustili Viktorku i krajní bek Beňa a střední záložník Dittmer, oba kopou MSFL v Hranicích.

„Určitě nám chybí. Ale nehrajeme špatně, nemám mým hráčům vlastně moc co vyčíst,“ řekl David Rojka po poslední prohře 1:2 ve Skašticích.

Chybí „jen“ ty góly…