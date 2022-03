„Bylo to náhodné. Byl jsem se v Hranicích podívat fotbal a on za námi přišel. Prý chtěl hrát v Hranicích, protože tam bydlí a má přítelkyni, nakonec jsem ho přemluvil, ať to zkusí u nás, že to bude mít asi jednodušší,“ začal vyprávět všechovický kouč Petr Zatloukal.

„Domluvili jsme se a zalíbilo se mu u nás. No a nakonec se vzhledem k okolnostem dostal do základní sestavy. Na trénincích se totiž jevil dobře, je dynamický, kvalitní na míči, hraje jednoduše, dává míč rychle od nohy,“ popsal Zatloukal. „Hrál v Německu nějakou šestou nejvyšší soutěž, tak jsme se jej nebáli nasadit a zvládl to dobře. Díky shodě okolností máme dobrého hráče,“ dodal trenér Tatranu.

Poločas bez branek

Jeho tým se s rolí outsidera pral statečně. Ke zdravotním komplikacím se ale v závěru první půle přidalo zranění klíčového muže ofenzivy Tomáše Oravy.

„Už před zápasem jsme potýkali s velkými problémy, máme zraněné hráče. V prvním poločase jsme ale byli důstojným soupeřem. Po zranění Oravy jsme na jeho místo poslali nedoléčeného Jendu Pleška, který nás dokonce mohl poslat do vedení, ale soupeřův brankář Tomečka ho skvěle vychytal,“ zmínil Petr Zatloukal.

„Tam nás gólman podržel. Bylo by hodně nepříjemné inkasovat do kabiny, to musím uznat,“ pověděl hranický kouč Roman Matějka, který si odbyl soutěžní premiéru na lavičce Sportovního klubu.

„V prvním poločase Všechovice kvalitně bránily. Bylo to jako do zdi. Nedokázali jsme je otevřít a najít si cestu k bráně,“ hodnotil Matějka.

Po změně stran pak Hranice dvakrát udeřily Jakubem Rolincem a Jakubem Markem. „Čekali jsme, kdy se nám to povede odšpuntovat. Povedlo se to po krásné akci, Rolinc si ten míč vyloženě našel,“ pověděl kouč Hranic.

Další nevyužité šance pak už jeho tým nemusely mrzet. „Jsem rád za nulu vzadu. Nepotřebuji vyhrávat 5:4. Jsem rád, že tým to zodpovědně odpracoval a nedali jsme soupeři šanci se ani nadechnout,“ dodal Matějka.

„Ve druhé půli už se jasně ukázala kvalita soupeře. Přehrával nás, vytvářel si gólové šance. Dva inkasované góly nám samozřejmě také ubraly na zarputilosti. Bylo to zasloužené vítězství hostujícího týmu,“ uznal Petr Zatloukal.

„Řekl bych ale, že jsme také udělali dobrý dojem. Musím kluky pochválit, že se k tomu takto postavili a zápas v takovém stavu odmakali,“ uzavřel Zatloukal.

Kozli odmítli posun na špici. Záhada, nehrál střed hřiště, řekl kouč

Tatran Všechovice – SK Hranice 0:2 (0:0)

Branky: 50. Rolinc, 56. Marek.

Rozhodčí: Poláček – Tomanec, Gasnárek. ŽK: Dluhoš – Vavřík. Diváci: 320.

Všechovice: Konečný – Kruse, Richter, Dluhoš, L. Lasovský – P. Plešek – Hulman, Orava (39. J. Plešek), Hrdlička – Hoffmann, Hrabovský (69. Skácel). Trenér: Zatloukal.

Hranice: Tomečka – Vavřík, Markovič, Cverna, M. Kuchař – Cagaš (72. Hapal), Jasenský – Marek (72. Tilkeridis), Schlehr, M. Lasovský (90. Vítek) – Rolinc (80. Heřmánek). Trenér: Matějka.