Svěřenci Petra Zatloukala sice zvládli v posledním střetnutí odehrát první poločas bez inkasované branky a vedli 1:0 po gólu Petra Pleška, po změně stran ale přišla bzenecká smršť. Dva góly Petra Kasaly, dvě trefy Dominika Pelikána a mezitím i zásah exligového Davida Šmahaje – rázem to bylo 1:5.

/GALERIE/ Dvacet inkasovaných gólů v osmi zápasech, z toho osm v posledních dvou duelech. Co na tom, že Všechovice nastřílely už osmnáct branek. Absence zkušeného stopera Richtera je na Tatranu znát. Po domácí prohře 0:5 s Bzencem patří vloni druhému týmu podzimu devátá příčka divize E, více gólů žádný tým nedostal.

