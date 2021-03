„Deset přikázání“ kromě prodloužení přestupního období do 14. května zmiňuje například inkubační dobu, kterou řídící orgán soutěže bude určovat před jejím restartem. Jak dlouhá by měla být? Deník se nejen na tyto otázky ptal v různých klubech regionu.

„Snažíme se, aby se hráči udržovali v kondici, alespoň, co se týče běhání. Těžko říct, samozřejmě bychom potřebovali odehrát nějaký přátelský zápas. Asi by nám mohlo stačit čtrnáct dnů, abychom se dali do pořádku a začali týmově fungovat,“ věří trenér divizních Všechovic Petr Zatloukal.

Těžko si představit, že by týmy šly do zápasového vytížení bez času na tréninky a přípravné duely. Je však veřejným tajemstvím, že spousta celků se alespoň v nějakém režimu snaží trénovat.

„Pokud by to bylo takto pro všechny stejné, tak co nám zbude. Tak se holt sejdeme, týden si zatrénujeme a půjdeme hrát. Nechci tohle moc říkat, kluci se mohou někde třeba sami sejít a zahrát si. Nemůžeme ale ručit za to, že budou zdraví, do takového rizika nechceme jít,“ upozornil všechovický Petr Zatloukal.

Dalším z bodů desatera je potvrzení bodu soutěžního řádu o nutnosti odehrání alespoň 51 procent všech utkání. Teprve poté mohou být soutěže regulérně ukončeny a do hry půjdou postupy a sestupy.

„Jestliže je na to čas do konce června, tak bychom to zvládnout mohli. Já tomu věřím. Hráči už ztrácejí motivaci, potřebují hrát aspoň o něco,“ má jasno Petr Zatloukal.

Jeho Všechovice jsou příjemným překvapením divize E. Po podzimu jim patří druhé místo tabulky jen o skóre za vedoucím Slavičínem. Postupové starosti by se tak nečekaně mohly dotknout i Tatranu.

„Motivací je vítězství v soutěži, chceme se porvat o nejvyšší příčky. Ale bereme to sportovně, nemáme ambice, abychom se někam cpali,“ vysvětlil kouč. Samotný postup do MSFL není na pořadu dne.

„Rvát se budeme na hřišti, ale další okolnosti nebudeme řešit. Pokud by tohle nastalo, tak máme tým, který má perspektivu, ale nemyslím si, že bychom ještě měli kvalitu na vyšší soutěž. Potřebujeme ještě nějaký čas,“ uzavřel Zatloukal.