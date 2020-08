„Na klucích bylo vidět odhodlání, že si věří, že jsou silní a mají něco natrénováno. Na rovinu jsme si věřili, ale soupeř nás svou aktivní hrou a kvalitou trošku překvapil. Byl hodně běhavý. Byl to dobrý, korektní zápas,“ pochvaloval si hlavní kouč Tatranu Petr Zatloukal.

Jeho tým vstoupil do utkání aktivně a už 10. minutě šel do vedení, když Adam Hrdlička dorazil do sítě Hoffmannovu střelu. Domácí mohli přidat další branky, jenže v 17. minutě pomohla Brumovu penalta, kterou proměnil Radim Bublák.

„Penalta nás trošku přibrzdila v aktivitě, z naší strany to ale jinak bylo velmi dobré, soupeř tam kromě střely z dálky, kterou výborně chytil brankář Konečný, nic dalšího neměl,“ ohlížel se Petr Zatloukal.

Ve druhém poločase chtěly Všechovice strhnout vedení na svou stranu, dlouho se jim to však nedařilo. „Soupeř se dostával do nepříjemných situací, utkání mělo spád a bylo zajímavé. Naštěstí se znovu střelecky prosadil Hoffmann, což nás zase nakoplo,“ oddechl si Zatloukal.

Patrik Hoffmann totiž v 71. minutě využil parádní Hrdličkovy přihrávky přes půlku hřiště a krásnou bombou vrátil vedení na stranu Tatranu. Osvědčenou spolupráci si oba borci zopakovali o chvíli později a za stavu 3:1 bylo prakticky rozhodnuto.

Druhé soutěžní utkání odehrají Všechovice v sobotu na hřišti Vsetína, který na úvod remizoval v Šumperku.

Tatran Všechovice – FC Brumov 3:1 (1:1)

Branky: 71. a 83. Hoffmann, 10. Hrdlička – 17. Bublák z pen.

Rozhodčí: Kološ – Kouřílek, Řezníček. ŽK: Hrabovský – Vlček, Juřica. Diváci: 320.

Všechovice: Konečný – Geryk, Zezulka, Richter, Dluhoš – Hrabovský (60. P. Plešek) – Rolinc, J. Plešek (85. Nepožitek), Hrdlička – Orava (81. Heinz) – Hoffmann (91. Hostaša). Trenér: Petr Zatloukal.